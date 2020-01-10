ЦИК Абхазии не знает об отмене судом итогов выборов президента

СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. ЦИК Абхазии пока не знает о решении Верховного суда республики об отмене итогов выборов президента, он не будет назначать дату новых выборов до вступления решения в законную силу, сообщил РИА Новости представитель избирательной комиссии.
"Дело в том, что сегодня на заседании Верховного суда не было представителей ЦИК, поэтому мы пока не знаем о его решении. В любом случае, оно сначала должно вступить в законную силу, а до этого есть еще одна инстанция, где его при желании можно опротестовать", - заявил РИА Новости представитель ЦИК.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.