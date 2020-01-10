ЦИК Абхазии не знает об отмене судом итогов выборов президента

"Дело в том, что сегодня на заседании Верховного суда не было представителей ЦИК, поэтому мы пока не знаем о его решении. В любом случае, оно сначала должно вступить в законную силу, а до этого есть еще одна инстанция, где его при желании можно опротестовать", - заявил РИА Новости представитель ЦИК.