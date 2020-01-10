В ЛНР сообщили о повреждении газопровода и ЛЭП при обстреле в Донбассе

ЛУГАНСК, 10 янв – РИА Новости. Газопровод и линия электропередачи повреждены в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике городе Кировск в результате артобстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция сообщила об артобстреле Кировска и ранении мирного жителя. По данным оборонного ведомства ЛНР, повреждены три дома.
"Повреждения получил газопровод по улице Железнодорожная, в результате чего без газа остались семь абонентов", - сказал Осадчий.
Он добавил, что также повреждена линия электропередачи, в результате без электроэнергии остались 30 абонентов. "Дальнейшая информация о разрушениях и жертвах уточняется", - отметил Осадчий.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.