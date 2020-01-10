Власти Абхазии опротестуют решение суда, отменившего итоги выборов

СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Власти Абхазии не согласны с решением Верховного суда, отменившего итоги выборов президента, и намерены их опротестовать, сообщил РИА Новости вице-президент Аслан Барциц.
"Сейчас изучаем решение, но в целом не согласны", - заявил Барциц. На вопрос, будет ли решение опротестовано, он ответил: "да, конечно". В какой инстанции будет опротестовано это решение, пока решают юристы, отметил он.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.