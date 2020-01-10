Роскосмос подал к Центру Хруничева иск на почти 13 миллиардов рублей

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" подала иск в арбитражный суд на собственное предприятие - Космический центр имени Хруничева (производитель ракет "Протон" и "Ангара") для взыскания почти 13 миллиардов рублей, объяснив это требованием законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Роскосмос в пятницу подал иск в арбитражный суд Москвы на Центр Хруничева с требованием взыскать 12,8 миллиарда рублей. Суть исковых требований в информации, доступной на сайте арбитражного суда Москвы, не раскрывается.
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"Госкорпорация в силу требований законодательства обязана применять санкции за ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств по контракту. Это прямая норма законодательства о закупках", - сказали агентству в пресс-службе Роскосмоса.
В последние годы Центр Хруничева переживает глубокий кризис и накопил многомиллиардные долги. По данным на март 2019 года, долги предприятия снизились со 111 миллиардов рублей (на начало года) до 80. В прошлом году в "Роскосмосе" приняли очередную программу поддержки предприятия, которая по плану позволит стабилизировать финансовое состояние Центра. На прибыль Центр Хруничева планирует выйти как минимум в 2024 году.
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