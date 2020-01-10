Роскосмос подал к Центру Хруничева иск на почти 13 миллиардов рублей

Роскосмос в пятницу подал иск в арбитражный суд Москвы на Центр Хруничева с требованием взыскать 12,8 миллиарда рублей. Суть исковых требований в информации, доступной на сайте арбитражного суда Москвы, не раскрывается.

"Госкорпорация в силу требований законодательства обязана применять санкции за ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств по контракту. Это прямая норма законодательства о закупках", - сказали агентству в пресс-службе Роскосмоса.

В последние годы Центр Хруничева переживает глубокий кризис и накопил многомиллиардные долги. По данным на март 2019 года, долги предприятия снизились со 111 миллиардов рублей (на начало года) до 80. В прошлом году в "Роскосмосе" приняли очередную программу поддержки предприятия, которая по плану позволит стабилизировать финансовое состояние Центра. На прибыль Центр Хруничева планирует выйти как минимум в 2024 году.