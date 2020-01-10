Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2020-01-10T22:29+0300
https://ria.ru/20200110/1563274843.html
Роскосмос подал к Центру Хруничева иск на почти 13 миллиардов рублей
https://cdn25.img.ria.ru/images/90345/90/903459032_0:40:800:490_1036x0_80_0_0_efe7a7d2c8553586e4d6afa718cb8cb5.jpg
РИА Новости

Роскосмос подал к Центру Хруничева иск на почти 13 миллиардов рублей

22:20 10.01.2020 (обновлено: 22:29 10.01.2020)
1120
© Фото : Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.ХруничеваКосмический центр имени Хруничева
Космический центр имени Хруничева
© Фото : Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" подала иск в арбитражный суд на собственное предприятие - Космический центр имени Хруничева (производитель ракет "Протон" и "Ангара") для взыскания почти 13 миллиардов рублей, объяснив это требованием законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Роскосмос в пятницу подал иск в арбитражный суд Москвы на Центр Хруничева с требованием взыскать 12,8 миллиарда рублей. Суть исковых требований в информации, доступной на сайте арбитражного суда Москвы, не раскрывается.
Мобильная башня обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный в Амурской области
26 декабря 2019, 10:47
Эксплуатант российских космодромов ЦЭНКИ подал иск к Центру Хруничева
"Госкорпорация в силу требований законодательства обязана применять санкции за ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств по контракту. Это прямая норма законодательства о закупках", - сказали агентству в пресс-службе Роскосмоса.
В последние годы Центр Хруничева переживает глубокий кризис и накопил многомиллиардные долги. По данным на март 2019 года, долги предприятия снизились со 111 миллиардов рублей (на начало года) до 80. В прошлом году в "Роскосмосе" приняли очередную программу поддержки предприятия, которая по плану позволит стабилизировать финансовое состояние Центра. На прибыль Центр Хруничева планирует выйти как минимум в 2024 году.
Статуя Фемиды
14 ноября 2019, 12:31
Суд взыскал с Центра Хруничева 1,6 миллиарда рублей в пользу "Протон — ПМ"
152405
Обсудить 2
РИА НаукаКосмос - РИА НаукаРоскосмосГКНПЦ имени М. В. ХруничеваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Павильон Роскосмоса
Роскосмос призвал изменить закон о госзакупках
Составное инфракрасное изображение центра нашей галактики Млечный Путь, охватывающее более 600 световых лет
Впервые получено полное изображение центра нашей галактики
Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
Вдова пилота Boeing рассказала о знаках, предшествовавших крушению
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
Самолет Boeing 737 MAX 9 перед первым полетом. 13 апреля 2017
Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволил тысячи сотрудников
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Кадр из фильма Доктор Стрэндж
Режиссер "Доктора Стрэнджа" отказался продолжать работу над сиквелом
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
СМИ: Канада требует от США разъяснить основания убийства Сулеймани
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
Вид на город Севастополь
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
USS Farragut
Российский корабль нагнал американский эсминец в Аравийском море
Иосиф Сталин
В Италии белорус избил до полусмерти украинца из-за спора о Сталине
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СМИ: Иран объявит причину крушения украинского лайнера в субботу
Автомобиль Следственного комитета России
СК проверяет бурятского политика на причастность к смертельному ДТП
USS Farragut
Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Россия довольна принятой СБ ООН резолюцией о помощи Сирии
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
Лента новостейМолния