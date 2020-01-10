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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-10T22:17+0300
https://ria.ru/20200110/1563274786.html
Эксперт: действия США против Ирана могут сблизить Эр-Рияд с Тегераном
https://cdn25.img.ria.ru/images/156309/43/1563094357_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_4ddac65b0445bfd028b06c14bac8ecdb.jpg
РИА Новости

Эксперт: действия США против Ирана могут сблизить Эр-Рияд с Тегераном

22:17 10.01.2020
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin TabatabaeeДемонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
ДОХА, 10 янв - РИА Новости, Юлия Троицкая. Последнее обострение отношений между Ираном и США, когда в ответ на убийство иранского военачальника Касема Сулеймани Тегеран нанес удары по американским базам в Ираке, может вынудить Саудовскую Аравию пойти на сближение с Ираном, высказал мнение РИА Новости эксперт по Ирану и Ираку исследовательского центра "Аль-Джазира" в Катаре, научный сотрудник Багдадского университета Ликаа Меки.
"Саудовская Аравия и ОАЭ опасались, что Иран нанесет по ним удар, когда иранцы начали наносить удары по базам США в Ираке. Последняя ситуация заставила Саудовскую Аравию осознать, что американцы ведут борьбу с Ираном и действуют согласно собственной повестке дня, не считаясь с Эр-Риядом, безопасностью королевства и не информируя его, как было в случае с Сулеймани. Это вынудило Саудовскую Аравию почувствовать, что США отводят ей лишь второстепенную роль, когда решают вопросы безопасности, при этом в случае какого-либо противостояния между США и Ираном Саудовская Аравия непременно станет целью, и, получив такой опыт, Эр-Рияд может начать сближение с Ираном", - считает Меки.
Кроме того, по его мнению, после убийства Сулеймани и вызванных этим событий, в том числе требования Ирака вывести иностранные войска из страны, политика безопасности Израиля тоже может подвергнуться коренному пересмотру.
"Я считаю, что в ближайшее время будет пересмотр политики безопасности Израиля в отношении Ливана и группировки "Хезболлах", в частности, будет попытка сблизиться с Ливаном и этой группировкой, а также они начнут вести работу по ослаблению этой группировки, в том числе, политическую, экономическую, ликвидацию лидеров, как они это делали с палестинским сопротивлением, чтобы обезопасить себя на случай ухода американцев", - отметил эксперт.
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Конфликт США и ИранаСаудовская АравияИранСШАВ мире
Популярные комментарии
... Сблизить?? И наплевать на атаку дронов на нефтеперерабатывающие заводы, да??))
10 января, 22:30
PZPetr Zhukoff
1410002
Все, это кто?? Вы, Сирия и Иран??
10 января, 22:40
PZPetr Zhukoff
1100001
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