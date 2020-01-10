Российские военные рассказали о маршрутах патрулирования в Сирии

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в провинции Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами – Хирет-Эль-Хисан – Авшария – Хирет-Эль-Хисан – Мембидж, Аджами – Хамир-Лабда в провинции Алеппо", - сказал Боренков.
Кроме этого, армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование по маршруту Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Камышлы.
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