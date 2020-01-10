СК проверяет бурятского политика на причастность к смертельному ДТП

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Следователи проверяют бурятского политика на причастность к аварии, в которой погибла 17-летняя девушка, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. По данным следствия, инцидент с участием Пилосяна произошел в воскресенье вечером возле села Батурино Прибайкальского района республики. По данным СК, предприниматель, управляя автомобилем своего знакомого марки Toyota Land Cruiser Prado, возвращался с подледной рыбалки на озере Котокель в город Улан-Удэ. Возле Батурино водитель на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть, после чего с места ДТП скрылся, но спустя несколько часов сам явился в местный отдел полиции. Сбитая им девушка от полученных травм скончалась.
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Ряд СМИ региона написал, что автомобиль, на котором Пилосян сбил девушку, якобы принадлежит секретарю бурятского регионального отделения партии "Единая Россия", вице-спикеру хурала Бурятии Баиру Жамбалову. Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
По словам Петренко, следствие рассматривает несколько версий случившегося. Так, следователи проверяют на причастность к ДТП граждан, которые находились вместе с предпринимателем и могли управлять машиной в момент аварии.
"В том числе, на причастность к преступлению проверяется политический деятель - владелец автомобиля, который также мог находиться за рулем указанной машины в момент наезда на пешехода", - сказала она.
Также Петренко рассказала, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.
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