СК проверяет бурятского политика на причастность к смертельному ДТП

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Следователи проверяют бурятского политика на причастность к аварии, в которой погибла 17-летняя девушка, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. По данным следствия, инцидент с участием Пилосяна произошел в воскресенье вечером возле села Батурино Прибайкальского района республики. По данным СК, предприниматель, управляя автомобилем своего знакомого марки Toyota Land Cruiser Prado, возвращался с подледной рыбалки на озере Котокель в город Улан-Удэ. Возле Батурино водитель на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть, после чего с места ДТП скрылся, но спустя несколько часов сам явился в местный отдел полиции. Сбитая им девушка от полученных травм скончалась.

Ряд СМИ региона написал, что автомобиль, на котором Пилосян сбил девушку, якобы принадлежит секретарю бурятского регионального отделения партии "Единая Россия", вице-спикеру хурала Бурятии Баиру Жамбалову. Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.

По словам Петренко, следствие рассматривает несколько версий случившегося. Так, следователи проверяют на причастность к ДТП граждан, которые находились вместе с предпринимателем и могли управлять машиной в момент аварии.

"В том числе, на причастность к преступлению проверяется политический деятель - владелец автомобиля, который также мог находиться за рулем указанной машины в момент наезда на пешехода", - сказала она.