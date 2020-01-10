Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T22:37+0300
https://ria.ru/20200110/1563274375.html
Абхазский суд отменил итоги выборов президента
https://cdn23.img.ria.ru/images/156322/11/1563221193_0:17:1226:707_1036x0_80_0_0_019f30542cb29be7e2004fe4affa5aae.jpg
РИА Новости

Абхазский суд отменил итоги выборов президента

21:55 10.01.2020 (обновлено: 22:37 10.01.2020)
15505
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкСитуация в Сухуме
Ситуация в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 10 янв — РИА Новости. Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, передает корреспондент РИА Новости.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября 2019 года. Победил действующий глава республики Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент — председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния — получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными. Суд 20 сентября отказал Квицинии. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. Оппозиция потребовала назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Вчера, 18:23
Штурм и похищенное оружие. Что происходит в Абхазии
"Центральной избирательный комиссии Абхазии в установленные конституционным законом сроки назначить повторные выборы", — огласил решение судья Темур Тарба.
Власти Абхазии намерены опротестовать решение Верховного суда, сообщил РИА Новости вице-президент Аслан Барциц.
"Сейчас изучаем решение, но в целом не согласны", — подчеркнул он. В какой инстанции будет опротестовано это решение, пока решают юристы, отметил вице-президент.

Беспорядки в Абхазии

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания Совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры перевели на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.

Все новости Абхазии читайте на сайте Sputnik Абхазия >>

В центре внимания
Политический кризис в Абхазии. Продолжение темы
Вчера, 20:33
3713135956
Обсудить 10
Алхас КвицинияРауль ХаджимбаАкции протеста в СухумеАбхазияВ мире
Популярные комментарии
Абхазы, браво!
10 января, 23:01
Серп и Молотов
810002
Эх понаехало в наше время гастролеров майданных во всех государствах бывшего СССР посетили...и качают теперь везде лодки.
10 января, 23:10
FGFedor Grojs
200009
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
Вид на город Севастополь
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
USS Farragut
Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблем
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СБУ назвала приоритетные версии причин авиакатастрофы Boeing в Иране
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
Вдова пилота Boeing рассказала о знаках, предшествовавших крушению
Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Штурм и похищенное оружие. Что происходит в Абхазии
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Момент смертельного ДТП на трассе в Подмосковье попал на видео
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Глава Абхазии прокомментировал решение суда об отмене итогов выборов
Мясные консервы под названием Сепар в сметане
Экс-депутата Рады возмутили "людоедские" консервы на Украине
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу
Филарет
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Россия удовлетворена принятой СБ ООН резолюцией о помощи Сирии
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
Лента новостейМолния