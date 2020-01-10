Абхазский суд отменил итоги выборов президента

СУХУМ, 10 янв — РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов президента республики, передает корреспондент РИА Новости.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября 2019 года. Победил действующий глава республики Рауль Хаджимба , набрав 47,39% голосов. Его оппонент — председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния — получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными. Суд 20 сентября отказал Квицинии. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. Оппозиция потребовала назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

"Центральной избирательный комиссии Абхазии в установленные конституционным законом сроки назначить повторные выборы", — огласил решение судья Темур Тарба.

Власти Абхазии намерены опротестовать решение Верховного суда, сообщил РИА Новости вице-президент Аслан Барциц.

"Сейчас изучаем решение, но в целом не согласны", — подчеркнул он. В какой инстанции будет опротестовано это решение, пока решают юристы, отметил вице-президент.

Беспорядки в Абхазии

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания Совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры перевели на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.

Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.