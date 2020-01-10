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2020-01-11T02:39+0300
https://ria.ru/20200110/1563274341.html
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
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РИА Новости

WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного

21:53 10.01.2020 (обновлено: 02:39 11.01.2020)
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© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin TabatabaeeДемонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. США в день убийства иранского генерала Касема Сулеймани пытались устранить еще одного высокопоставленного иранского командира в Йемене, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции. Сулеймани возглавлял этот корпус.
Проведение сразу двух операций в один день могло означать, что убийство Сулеймани — лишь часть более широких действий американских вооруженных сил, говорится в статье.
Официальные лица отказались сообщить журналистам подробности операции против Шахлаи, заявив лишь, что она не увенчалась успехом. По словам одного из чиновников, американские власти даже собирались объявить об успехе обеих операций одновременно.
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Вчера, 20:49
Иран завершил ответ на убийство Сулеймани, считают США
В ночь на пятницу США провели операцию в районе багдадского аэропорта, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
МИД Ирака назвал случившееся нарушением суверенитета страны. Иракский парламент проголосовал за вывод американского контингента из страны, однако президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями, если Багдад потребует вывести войска.
В Тегеране назвали убийство Сулеймани преступлением и пообещали ответить. В частности, Иран нанес удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие. Пострадавших не было.
Глава российского МИД Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео назвал действия убийство Сулеймани нарушением международного права.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиЙеменСШАВ мире
Популярные комментарии
Власти США отнесли Корпус стражей революции к террористической организации и на основании этого совершают убийства. Власти Тегерана отнесли вооружённые силы США к террористической организации и могли бы тоже на этом основании совершать убийства, но, власти Тегерана стали действовать на основе статьи ООН о праве на самооборону. Внимание! Вопрос: «Кто убийцы, а кто цивилизованные люди? (вопрос риторический)
11 января, 00:15
Ильдус
2800002
Такое поверхностное отношение ко злу неправильно и опасно. Вам разве неизвестно сколько террористических акций по всему миру были инициированы или поддержаны Ираном? Это вопрос риторический. Вам из ваших СМИ неизвестно
11 января, 01:17
GGoldmakherv
4010011
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