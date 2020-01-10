WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. США в день убийства иранского генерала Касема Сулеймани пытались устранить еще одного высокопоставленного иранского командира в Йемене , пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции. Сулеймани возглавлял этот корпус.

Проведение сразу двух операций в один день могло означать, что убийство Сулеймани — лишь часть более широких действий американских вооруженных сил, говорится в статье.

Официальные лица отказались сообщить журналистам подробности операции против Шахлаи, заявив лишь, что она не увенчалась успехом. По словам одного из чиновников, американские власти даже собирались объявить об успехе обеих операций одновременно.

В ночь на пятницу США провели операцию в районе багдадского аэропорта, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

МИД Ирака назвал случившееся нарушением суверенитета страны. Иракский парламент проголосовал за вывод американского контингента из страны, однако президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями, если Багдад потребует вывести войска.