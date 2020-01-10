Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T21:46+0300
https://ria.ru/20200110/1563274075.html
Совещание по транзиту нефти через Белоруссию наметили на понедельник
https://cdn22.img.ria.ru/images/156323/11/1563231161_0:69:3188:1862_1036x0_80_0_0_4ae613c9fbef018b29dfbcf787cd3e51.jpg
РИА Новости

Совещание по транзиту нефти через Белоруссию наметили на понедельник

21:37 10.01.2020 (обновлено: 21:46 10.01.2020)
4855
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoГомельская нефтеперекачивающая станция
Гомельская нефтеперекачивающая станция
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File Photo
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Совещание по утверждению тарифа на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии намечено на понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.
"Совещание по утверждению тарифа на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии намечено на понедельник", — сообщили в ФАС.
Как пояснили в ведомстве, в совещании примут участие не только тарифные органы двух стран, но конкретный состав участников не уточнили. Тарифным регулированием в России занимается ФАС, в Белоруссии – министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
В середине декабря ФАС сообщила, что Белоруссия предлагала увеличить тариф на прокачку российской нефти в 2020 году на 16,6%. Тогда же ведомство отмечало, что вопрос размера тарифа должен быть решен ФАС РФ и МАРТ Белоруссии не позднее 15 января. В случае, если ведомства не договорятся о размере индексации, то тарифы будут увеличены "в размере среднегодового индекса потребительских цен на 2020 год (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, увеличенного не более чем на 3%, а именно на 6,8%".
Белоруссия в рамках ранее достигнутых с РФ договоренностей с 1 сентября повысила тариф на транспортировку нефти по белорусскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" на 3,7%. Однако главный инженер белорусского оператора "Дружбы" - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - Андрей Вериго в конце сентября заявил, что повышение тарифа на прокачку нефти по "Дружбе" на 21% позволило бы до конца 2019 года покрыть все издержки Белоруссии в связи с инцидентом с загрязненной нефтью.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Вчера, 18:45
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
14442731
Обсудить 0
Федеральная антимонопольная служба РФБелоруссияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
Цветы у посольства Ирана в Киеве в память о погибших в результате крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 в Тегеране
Вдова пилота Boeing рассказала о знаках, предшествовавших крушению
Владимир Путин
В графике Путина на понедельник нет встречи с Лукашенко
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
Иран и США взяли передышку перед новым противостоянием, заявил эксперт
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Правительство не регулирует цены на нефть для Белоруссии, заявил Козак
Ситуация в Сухуме
Абхазский суд отменил итоги выборов президента
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Пристайко: упавший в Иране Boeing находился в выделенном ему коридоре
USS Farragut
Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблем
Вид на город Севастополь
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Самолет Boeing 737 MAX 9 перед первым полетом. 13 апреля 2017
Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволил тысячи сотрудников
USS Farragut
Российский корабль нагнал американский эсминец в Аравийском море
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
СБУ назвала приоритетные версии причин авиакатастрофы Boeing в Иране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Россия удовлетворена принятой СБ ООН резолюцией о помощи Сирии
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
Лента новостейМолния