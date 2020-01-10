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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-10T21:29+0300
https://ria.ru/20200110/1563273866.html
Иран и США взяли передышку перед новым противостоянием, заявил эксперт
https://cdn25.img.ria.ru/images/156051/93/1560519392_0:240:1280:960_1036x0_80_0_0_30d0f87cf395e044fe79c25b5c073595.jpg
РИА Новости

Иран и США взяли передышку перед новым противостоянием, заявил эксперт

21:29 10.01.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровНовые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
Новые граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
© РИА Новости / Антон Быстров
ДОХА, 10 янв - РИА Новости. Иран и США взяли "тайм-аут", чтобы подготовиться к новому противостоянию, убийство американцами иранского военачальника Касема Сулеймани положило конец негласному обоюдному запрету на убийства высокопоставленных лиц, высказал мнение РИА Новости эксперт по Ираку и Ирану исследовательского центра "Аль-Джазира" в Катаре Ликаа Меки.
В начале года американцы нанесли удар по автомобилю, в котором находился командующий подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, когда он ехал к аэропорту Багдада. В ответ на это иранцы обстреляли две американские базы в Ираке, после чего американцы заявили, что жертв удалось избежать из-за своевременного предупреждения.
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"После убийства Сулеймани и нападения Ирана на американские базы в Ираке всем сторонам понадобился отдых, но он берется для переформатирования рядов для подготовки к следующей битве. Убийством Сулеймани США переступили "красную черту" в отношениях с Ираном и нарушили договоренность об обоюдном запрете на убийства крупных лидеров. Это означает, что теперь у Ирана тоже развязаны руки в этом отношении, что и подтвердил советник верховного лидера Ирана, когда сказал, (что) они дадут ответ ЦРУ и "Моссаду" (израильская разведка – ред.), обозначив угрозу для сотрудников ЦРУ в регионе. Часть будущего противостояния будет идти в области безопасности между американскими и иранскими шпионами, большинство из которых - выходцы из местного населения", - считает эксперт.
Как пояснил Меки, убийство генерала Сулеймани - значительное событие не только потому, что он был неординарной личностью у себя в стране, но и потому, что на протяжении 20-25 лет держал в руках досье всего Ближнего Востока - Ирака, Сирии, Ливана и стран Персидского залива в плане политики и безопасности. "Сулеймани основал и развил вооруженные группировки в Ираке, Ливане и Сирии, возможно, у него есть спящие ячейки и в Заливе, поэтому, даже если на его место придет сильная личность, преемнику трудно будет соревноваться с Сулеймани, так как он обладал личным влиянием на лидеров группировок, их членов, был не только военным, но и искусным политиком", - отметил ученый.
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Кроме того, по его мнению, ликвидация видного иранского военачальника окажет влияние на развитие событий в самом Иране и может привести к усилению консервативного крыла. "Сулеймани не был частью внутренней борьбы в Иране, и люди симпатизировали ему, поэтому представители разных политических течений страны расценили его убийство как оскорбление со стороны США, и это стало причиной объединения иранцев вокруг руководства страны после недавних демонстраций", - добавил эксперт.
Меки напомнил, что в следующем месяце в Иране пройдут парламентские выборы, и гнев людей в связи с убийством Сулеймани может помочь консерваторам одержать победу, тогда власть президента будет ограничена, и противостояние с Западом увеличится.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиИранСШАВ мире
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