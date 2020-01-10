Иран и США взяли передышку перед новым противостоянием, заявил эксперт

"После убийства Сулеймани и нападения Ирана на американские базы в Ираке всем сторонам понадобился отдых, но он берется для переформатирования рядов для подготовки к следующей битве. Убийством Сулеймани США переступили "красную черту" в отношениях с Ираном и нарушили договоренность об обоюдном запрете на убийства крупных лидеров. Это означает, что теперь у Ирана тоже развязаны руки в этом отношении, что и подтвердил советник верховного лидера Ирана, когда сказал, (что) они дадут ответ ЦРУ и "Моссаду" (израильская разведка – ред.), обозначив угрозу для сотрудников ЦРУ в регионе. Часть будущего противостояния будет идти в области безопасности между американскими и иранскими шпионами, большинство из которых - выходцы из местного населения", - считает эксперт.