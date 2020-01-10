В ЛНР заявили об обстреле силовиками населенного пункта в Донбассе

ЛУГАНСК, 10 янв – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из артиллерии подконтрольный самопровозглашенной Украинские силовики обстреляли из артиллерии подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике город Кировск, ранен один человек, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее Народная милиция сообщила о четырех нарушениях режима прекращения огня в Донбассе со стороны украинских силовиков за минувшую неделю.

"Противник продолжает нарушать договоренности о соблюдении полного и бессрочного режима прекращения огня. Так, сегодня в 17.50 (совпадает с мск) военнослужащими 93 бригады ВСУ… с применением 122-миллиметровых артиллерийских орудий обстрелу подвергся населенный пункт Кировск", - сказал Осадчий.

Он уточнил, что по городу было выпущено шесть артснарядов с направления подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Орехово.

"В результате обстрела ранения различной степени тяжести получил мирный житель", - добавил Осадчий. По данным Народной милиции ЛНР, также разрушены жилые дома по трем адресам.