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В ЛНР заявили об обстреле силовиками населенного пункта в Донбассе
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РИА Новости

В ЛНР заявили об обстреле силовиками населенного пункта в Донбассе

21:15 10.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 10 янв – РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из артиллерии подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике город Кировск, ранен один человек, заявил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция сообщила о четырех нарушениях режима прекращения огня в Донбассе со стороны украинских силовиков за минувшую неделю.
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"Противник продолжает нарушать договоренности о соблюдении полного и бессрочного режима прекращения огня. Так, сегодня в 17.50 (совпадает с мск) военнослужащими 93 бригады ВСУ… с применением 122-миллиметровых артиллерийских орудий обстрелу подвергся населенный пункт Кировск", - сказал Осадчий.
Он уточнил, что по городу было выпущено шесть артснарядов с направления подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Орехово.
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"В результате обстрела ранения различной степени тяжести получил мирный житель", - добавил Осадчий. По данным Народной милиции ЛНР, также разрушены жилые дома по трем адресам.
"Мы призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее и оказать влияние на украинские вооруженные формирования для сохранения достигнутого перемирия и выполнения пунктов минских соглашений", - сказал представитель оборонного ведомства ЛНР.
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