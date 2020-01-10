Пристайко: упавший в Иране Boeing находился в выделенном ему коридоре

"Мы анализировали коридор, по которому шел самолет. Даже коридор из международного аэропорта был на 100% правильным. Самолет придерживался коридора во время взлета из международного аэропорта, поэтому ничего не указывало на то, что самолет в опасности", - заявил Пристайко на брифинге в пятницу.