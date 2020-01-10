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Пристайко: упавший в Иране Boeing находился в выделенном ему коридоре
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РИА Новости

Пристайко: упавший в Иране Boeing находился в выделенном ему коридоре

21:08 10.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
КИЕВ, 10 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что потерпевший крушение в Иране Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" находился в выделенном для него воздушном коридоре, ничто не указывало на то, что самолет в опасности.
"Мы анализировали коридор, по которому шел самолет. Даже коридор из международного аэропорта был на 100% правильным. Самолет придерживался коридора во время взлета из международного аэропорта, поэтому ничего не указывало на то, что самолет в опасности", - заявил Пристайко на брифинге в пятницу.
В среду рано утром вскоре после вылета из аэропорта Тегерана потерпел крушение самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс в Киев. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Вчера, 18:58
Помпео считает вероятным, что Иран сбил украинский самолет
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Крушение украинского самолета в ИранеВадим ПристайкоМИД УкраиныВ мире
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