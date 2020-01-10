Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции России по судебному процессу с украинскими компаниями, которые имели активы в Крыму. Об этом сообщает Swiss Info.
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
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Российская сторона утверждала, что суд в Женеве не является компетентным органом для рассмотрения данного дела. Кроме того, в жалобе говорится, что действие межправительственного соглашения Москвы и Киева о взаимной защите инвестиций от 1998 года не распространяется на украинские предприятия. Отмечается, что среди них есть фирмы, ранее связанные с группой компаний Игоря Коломойского.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".