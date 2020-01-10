МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время последней связи пилотов Boeing 737-800 с диспетчерами аэропорта Тегерана полет проходил штатно.
Глава МИД подчеркнул, что Киеву известен точный момент последнего разговора пилотов с диспетчерами.
"Мы получили полный доступ к переговорам не только на черных ящиках, которые сохраняются в самолете, но и к полной записи диспетчеров иранской вышки управления с нашими пилотами. До момента последнего завершения переговоров обстановка на борту была штатная, о чем пилот проинформировал вышку", — рассказал Пристайко на брифинге.
Он также подтвердил информацию СМИ о том, что самолет изменил курс перед катастрофой.
"Еще рано говорить, в чем была причина. По существующей информации, это случилось уже после того момента, как самолет начал терпеть крушение", — заявил Пристайко.
Министр отметил, что Киев хотел бы, чтобы черные ящики самолета расшифровывали на Украине. По его словам, этот вопрос обсуждается с иранской стороной.
Кроме того, Пристайко заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании трагедии.
Трагедия с украинским самолетом
Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.
Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты. Представители иранских властей отвергли такую возможность. Глава Организации гражданской авиации Ирана пояснил, что в момент трагедии в небе на одной высоте находилось несколько самолетов.