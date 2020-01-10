МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Boeing 737-800 с диспетчерами аэропорта Тегерана полет проходил штатно. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время последней связи пилотовс диспетчерами аэропорта Тегерана полет проходил штатно.

Глава МИД подчеркнул, что Киеву известен точный момент последнего разговора пилотов с диспетчерами.

"Мы получили полный доступ к переговорам не только на черных ящиках, которые сохраняются в самолете, но и к полной записи диспетчеров иранской вышки управления с нашими пилотами. До момента последнего завершения переговоров обстановка на борту была штатная, о чем пилот проинформировал вышку", — рассказал Пристайко на брифинге.

Он также подтвердил информацию СМИ о том, что самолет изменил курс перед катастрофой.

"Еще рано говорить, в чем была причина. По существующей информации, это случилось уже после того момента, как самолет начал терпеть крушение", — заявил Пристайко.

Министр отметил, что Киев хотел бы, чтобы черные ящики самолета расшифровывали на Украине. По его словам, этот вопрос обсуждается с иранской стороной.

Кроме того, Пристайко заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании трагедии.

Трагедия с украинским самолетом

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.