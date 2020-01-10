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https://ria.ru/20200110/1563273283.html
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
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РИА Новости

МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

20:53 10.01.2020 (обновлено: 21:08 10.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время последней связи пилотов Boeing 737-800 с диспетчерами аэропорта Тегерана полет проходил штатно.
Глава МИД подчеркнул, что Киеву известен точный момент последнего разговора пилотов с диспетчерами.
"Мы получили полный доступ к переговорам не только на черных ящиках, которые сохраняются в самолете, но и к полной записи диспетчеров иранской вышки управления с нашими пилотами. До момента последнего завершения переговоров обстановка на борту была штатная, о чем пилот проинформировал вышку", — рассказал Пристайко на брифинге.
Он также подтвердил информацию СМИ о том, что самолет изменил курс перед катастрофой.
"Еще рано говорить, в чем была причина. По существующей информации, это случилось уже после того момента, как самолет начал терпеть крушение", — заявил Пристайко.
Министр отметил, что Киев хотел бы, чтобы черные ящики самолета расшифровывали на Украине. По его словам, этот вопрос обсуждается с иранской стороной.
Кроме того, Пристайко заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании трагедии.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Трагедия с украинским самолетом

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.
Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты. Представители иранских властей отвергли такую возможность. Глава Организации гражданской авиации Ирана пояснил, что в момент трагедии в небе на одной высоте находилось несколько самолетов.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Вадим ПристайкоМеждународные авиалинии УкраиныМИД УкраиныИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В отличии от Украины и борта MH-17 Иран сразу предоставил все переговоры пилотов и вышки. А так же все расшифровки по ведению с радаров. Украина получила все и по первому требованию. Со своей же стороны В деле с МН-17 Украина сделала все, чтобы такие же данные не попали в руки комиссии по расследованию. Прямопротивоположное поведение показывает кто заинтересован в расследовании, а кто наоборот скрывает. У Ирана нечего скрывать, а у Украины было и есть.
10 января, 21:08
JCJonnyJr Carter
15100131104
Не думаю что расшифровка черных ящиков на Украине это хорошая идея, заинтересованные лица обязательно воспользуются...
10 января, 21:17
VVVitaliy V
95010310
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