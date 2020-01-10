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2020-01-10T21:35+0300
https://ria.ru/20200110/1563272965.html
Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблем
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РИА Новости

Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблем

20:43 10.01.2020 (обновлено: 21:35 10.01.2020)
52371
© Фото : U.S. Navy /MC3 Stephane BelcherUSS Farragut
USS Farragut
© Фото : U.S. Navy /MC3 Stephane Belcher
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Министерство обороны обвинило экипаж американского эсминца USS Farragut в сознательном нарушении международных норм безопасности мореплавания.
Так в ведомстве отреагировали на сообщение Пятого флота ВМС США о том, что российский военный корабль "опасно" сблизился с американским в Аравийском море. В Минобороны подчеркнули, что это "не соответствует действительности".
"Именно эсминец ВМС США, находясь слева по курсу от двигавшегося вперед российского военного корабля, 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса", — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что нарушение зафиксировали видеокамеры американского эсминца.
"Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв маневр, который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем", — заключили в Минобороны.
Ранее Пятый флот ВМС США разместил в твиттере видео, на котором показаны два корабля. Американские военные заявили, что российский корабль приблизился к USS Farragut "агрессивно".
Они объявили, что экипаж эсминца подал пять коротких гудков, сигнализируя об опасности столкновения, и потребовал изменить курс.
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Военно-морские силы СШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Американец не подрезал российский корабль, а просто шел далеко впереди своим курсом. Кораблю РФ надо было всего лишь немного скорректировать траекторию движения так чтобы потом не делать опасных виражей.
10 января, 21:42
ДрДорогой россиянин
913203116
То что ты их не знаешь - их не отменяет. Может ты так и на дороге себя ведешь, как американец - посигналил, значит прав? "Как гласят Международные Правила Предупреждения Столкновений Судов в море «...судно, которое имеет другое на своей правой стороне, должно уступить дорогу другому судну и при этом оно должно, если позволяют обстоятельства, избегать пересечения курса другого судна у него по носу» (МППСС, Правило 15). Оно должно также «...предпринять заблаговременное и решительное действие, с тем чтобы чисто разойтись с другим судном» (МППСС, Правило 16)"
10 января, 21:38
США murderers3
320101027
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