Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблем

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Министерство обороны обвинило экипаж американского эсминца USS Farragut в сознательном нарушении международных норм безопасности мореплавания.
Так в ведомстве отреагировали на сообщение Пятого флота ВМС США о том, что российский военный корабль "опасно" сблизился с американским в Аравийском море. В Минобороны подчеркнули, что это "не соответствует действительности".
"Именно эсминец ВМС США, находясь слева по курсу от двигавшегося вперед российского военного корабля, 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса", — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что нарушение зафиксировали видеокамеры американского эсминца.
"Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв маневр, который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем", — заключили в Минобороны.
Они объявили, что экипаж эсминца подал пять коротких гудков, сигнализируя об опасности столкновения, и потребовал изменить курс.
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