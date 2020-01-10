Помпео оценил потери Ирана из-за санкций Трампа

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что введенные администрацией Дональда Трампа санкции против Ирана привели к потере этой страной 80% дохода.
"При нашей администрации все доходы (Ирана – ред.) снизились на 80%, и Иран не может получить доступ почти к 90% резервов иностранной валюты", - сказал Помпео журналистам на брифинге.
По его словам, США продолжат вводить санкции против Ирана, если страна не изменит свою политику.
США в пятницу ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана. Меры стали ответом США на атаку Ирана на американские военные базы в Ираке.
Отношения США и Ирана обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал.