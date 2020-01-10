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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-10T20:34+0300
https://ria.ru/20200110/1563272708.html
Помпео оценил потери Ирана из-за санкций Трампа
https://cdn23.img.ria.ru/images/156317/17/1563171767_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_60f05a7dc3371756c80432c47745f1ee.jpg
РИА Новости

Помпео оценил потери Ирана из-за санкций Трампа

20:34 10.01.2020
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© REUTERS / Tom BrennerГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что введенные администрацией Дональда Трампа санкции против Ирана привели к потере этой страной 80% дохода.
"При нашей администрации все доходы (Ирана – ред.) снизились на 80%, и Иран не может получить доступ почти к 90% резервов иностранной валюты", - сказал Помпео журналистам на брифинге.
По его словам, США продолжат вводить санкции против Ирана, если страна не изменит свою политику.
США в пятницу ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана. Меры стали ответом США на атаку Ирана на американские военные базы в Ираке.
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Отношения США и Ирана обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал.
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Конфликт США и ИранаМайк ПомпеоДональд ТрампИранСШАВ мире
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