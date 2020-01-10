Помпео оценил потери Ирана из-за санкций Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020

"При нашей администрации все доходы (Ирана – ред.) снизились на 80%, и Иран не может получить доступ почти к 90% резервов иностранной валюты", - сказал Помпео журналистам на брифинге.

По его словам, США продолжат вводить санкции против Ирана, если страна не изменит свою политику.

США в пятницу ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана. Меры стали ответом США на атаку Ирана на американские военные базы в Ираке.