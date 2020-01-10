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В Крыму построят семь новых больниц
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РИА Новости

В Крыму построят семь новых больниц

19:28 10.01.2020 (обновлено: 20:29 10.01.2020)
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© управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского краяХирургический корпус больницы
Хирургический корпус больницы
© управление пресс-службы Губернатора и Правительства Красноярского края
ЯЛТА, 10 янв – РИА Новости. Семь новых объектов здравоохранения построят в различных регионах Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Будет принято решение о строительстве семи объектов здравоохранения", - сказал Аксенов журналистам по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития крымского региона, проведенного в пятницу в Ялте президентом России Владимиром Путиным.
В частности, среди новых объектов здравоохранения будут больница в Феодосии, три поликлиники и перинатальный центр в Симферополе, одна поликлиника в Керчи.
По словам главы республики, перечень объектов будет формироваться по поручению Путина и куратора крымского региона вице-премьера правительства РФ Дмитрия Козака.
"Соответственно, будет план по подготовке проектной документации и включения в программу 2023-2025 года", - сказал Аксенов.

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