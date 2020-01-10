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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-10T20:24+0300
https://ria.ru/20200110/1563272429.html
США считают, что Иран завершил ответ на убийство Сулеймани
https://cdn23.img.ria.ru/images/156311/77/1563117784_0:125:3060:1846_1036x0_80_0_0_2c42801922979ff33c76e4dc86562708.jpg
РИА Новости

США считают, что Иран завершил ответ на убийство Сулеймани

20:24 10.01.2020
1039
© РИА Новости / Антон БыстровВышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
© РИА Новости / Антон Быстров
ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. США считают, что Иран завершил свой ответ на убийство командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
"Похоже на то, что Иран завершил свой ответ на убийство Касема Сулеймани", - сказал Хук журналистам на брифинге. Высокопоставленный представитель госдепа выразил надежду, что "Иран прекратит проводить агрессивную и экспансионистскую внешнюю политику".
Отношения США и Ирана сильно обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал.
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
9 января, 21:04
Трамп заявил, что генерал Сулеймани готовил взрыв посольства США
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Обсудить 7
Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Так говорите из американских граждан никто не пострадал, тогда Иран ещё даже и не начинал мстить за генерала Сулеймани. Ждите, америкашки, иранцы найдут вас, долго искать не придётся.
10 января, 20:57
Паночка Пандочка
20001959
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