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Украина хочет, чтобы черные ящики с Boeing расшифровали в Киеве
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РИА Новости

Украина хочет, чтобы черные ящики с Boeing расшифровали в Киеве

20:23 10.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
КИЕВ, 10 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в данный момент решается вопрос, где будут расшифровываться "черные ящики" Boeing 737-800, потерпевшего крушение в Иране, Украина хотела бы, чтобы их расшифровали в Киеве.
"Мы решаем с иранцами, куда отправятся "черные ящики". Будут ли они расшифрованы в Иране. Мы хотим, чтобы они были расшифрованы в Киеве", - сказал Пристайко на брифинге в пятницу.
Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 14:37
Эксперт исключил причастность Ирана к крушению украинского Boeing
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Вадим ПристайкоМеждународные авиалинии УкраиныМИД УкраиныИранУкраинаВ мире
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