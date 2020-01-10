Украина хочет, чтобы черные ящики с Boeing расшифровали в Киеве

КИЕВ, 10 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в данный момент решается вопрос, где будут расшифровываться "черные ящики" Boeing 737-800, потерпевшего крушение в Иране, Украина хотела бы, чтобы их расшифровали в Киеве.
"Мы решаем с иранцами, куда отправятся "черные ящики". Будут ли они расшифрованы в Иране. Мы хотим, чтобы они были расшифрованы в Киеве", - сказал Пристайко на брифинге в пятницу.
Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность.