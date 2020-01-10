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https://ria.ru/20200110/1563272189.html
В графике Путина на понедельник нет встречи с Лукашенко
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РИА Новости

В графике Путина на понедельник нет встречи с Лукашенко

20:11 10.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Владимир Путин
 Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина на понедельник пока нет встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.
Ранее в СМИ появилась информация, что переговоры лидеров двух стран возможны в понедельник.
"Пока нет в графике", - сказали в пресс-службе.
Лукашенко в четверг заявил, что до сих пор не договорился с Путиным по поставкам нефти в республику, поскольку Москва хочет продавать сырье Минску по цене, которая превышает мировую.
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Минск и Москва до конца 2019 года вели переговоры о поставке российских углеводородов в республику. Президенты Белоруссии и России 30-31 декабря провели две телефонных беседы, в ходе которых обсуждали эту тему. По итогам переговоров Лукашенко поручил заключить контракты с компаниями из РФ на поставку нефти для обеспечения бесперебойной работы двух НПЗ республики, однако к 1 января 2020 года документы подписаны не были. На фоне отсутствия договоренностей с РФ в нефтяной сфере Лукашенко в конце 2019 года поручил госконцерну "Белнефтехим" обеспечить уже в ближайшие дни альтернативную поставку сырья в республику.
РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. "Белнефтехим" отмечал, что загрузка заводов снижена до технологического минимума, и они работают на сформированных ранее запасах нефти. Минск был вынужден временно прекратить экспорт нефтепродуктов, однако намерен возобновить его уже в конце января.
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Источник говорил РИА Новости, что причина отсутствия согласованных контрактов заключается в нежелании белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть. Источник также отмечал, что поставки нефти для Белоруссии из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при их стандартном годовом объеме в 24 миллиона тонн.
В субботу, 4 января, "Белнефтехим" заявил об оформлении документов с компанией из РФ на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии в 10 долларов за тонну. В этот же день прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась. В Минске заявляли, что рассчитывают получить из РФ в январе 650 тысяч тонн нефти. До этого Белоруссия и Россия подписали баланс поставок нефти в республику на 2020 год в объеме 24 миллионов тонн.

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