В графике Путина на понедельник нет встречи с Лукашенко

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В графике президента РФ В графике президента РФ Владимира Путина на понедельник пока нет встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенк о, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.

Ранее в СМИ появилась информация, что переговоры лидеров двух стран возможны в понедельник.

"Пока нет в графике", - сказали в пресс-службе.

Лукашенко в четверг заявил, что до сих пор не договорился с Путиным по поставкам нефти в республику, поскольку Москва хочет продавать сырье Минску по цене, которая превышает мировую.

Минск и Москва до конца 2019 года вели переговоры о поставке российских углеводородов в республику. Президенты Белоруссии и России 30-31 декабря провели две телефонных беседы, в ходе которых обсуждали эту тему. По итогам переговоров Лукашенко поручил заключить контракты с компаниями из РФ на поставку нефти для обеспечения бесперебойной работы двух НПЗ республики, однако к 1 января 2020 года документы подписаны не были. На фоне отсутствия договоренностей с РФ в нефтяной сфере Лукашенко в конце 2019 года поручил госконцерну "Белнефтехим" обеспечить уже в ближайшие дни альтернативную поставку сырья в республику.

РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. "Белнефтехим" отмечал, что загрузка заводов снижена до технологического минимума, и они работают на сформированных ранее запасах нефти. Минск был вынужден временно прекратить экспорт нефтепродуктов, однако намерен возобновить его уже в конце января.

Источник говорил РИА Новости, что причина отсутствия согласованных контрактов заключается в нежелании белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть. Источник также отмечал, что поставки нефти для Белоруссии из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 миллиарда долларов в год при их стандартном годовом объеме в 24 миллиона тонн.

В субботу, 4 января, "Белнефтехим" заявил об оформлении документов с компанией из РФ на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии в 10 долларов за тонну. В этот же день прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась. В Минске заявляли, что рассчитывают получить из РФ в январе 650 тысяч тонн нефти. До этого Белоруссия и Россия подписали баланс поставок нефти в республику на 2020 год в объеме 24 миллионов тонн.