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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-10T20:07+0300
https://ria.ru/20200110/1563272129.html
Трамп рассказал, как санкции против Ирана повлияют на его экономику
https://cdn23.img.ria.ru/images/156324/55/1563245573_70:0:2756:1511_1036x0_80_0_0_d82f657508b7dcbd1c6d5b5fdbee4b03.jpg
РИА Новости

Трамп рассказал, как санкции против Ирана повлияют на его экономику

20:07 10.01.2020
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что новые санкции США против Ирана будут иметь огромное негативное влияние на иранскую экономику.
"Этот исполнительный лист (о введении санкций) окажет серьезное влияние на экономику Ирана, став причиной мощных вторичных санкций в отношении иностранных финансовых институтов", - говорится в заявлении Трампа, которое распространила его пресс-служба.
"Иран продолжает оставаться ведущим мировым спонсором терроризма", - добавил Трамп.
США в пятницу ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана. Меры стали ответом США на атаку Ирана на американские военные базы в Ираке.
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Конфликт США и ИранаДональд ТрампИранСШАВ мире
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