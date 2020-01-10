Трамп рассказал, как санкции против Ирана повлияют на его экономику

"Этот исполнительный лист (о введении санкций) окажет серьезное влияние на экономику Ирана, став причиной мощных вторичных санкций в отношении иностранных финансовых институтов", - говорится в заявлении Трампа, которое распространила его пресс-служба.

США в пятницу ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана. Меры стали ответом США на атаку Ирана на американские военные базы в Ираке.

Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал.