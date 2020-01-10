Российский корабль нагнал американский эсминец в Аравийском море

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российский военный корабль приблизился к американскому эсминцу USS Farragut в северной части Аравийского моря, сообщает Российский военный корабль приблизился к американскому эсминцу USS Farragut в северной части Аравийского моря, сообщает пресс-служба Пятого флота ВМС США

Отмечается, что инцидент произошел накануне, когда эсминец выполнял плановые операции.

Американские военные заявили, что российский корабль приблизился к USS Farragut "агрессивно".

На кадрах, опубликованных в официальном аккаунте Пятого флота в твиттере, видно, как корабль догоняет американский эсминец.

Представители ВМС США сообщили, что экипаж подал пять коротких гудков, сигнализируя об опасности столкновения, и потребовал изменить курс.

После этого российский корабль ушел в сторону. Однако американские военные утверждают, что он сменил курс не сразу.