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Российский корабль нагнал американский эсминец в Аравийском море
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РИА Новости

Российский корабль нагнал американский эсминец в Аравийском море

20:02 10.01.2020 (обновлено: 21:39 10.01.2020)
87644
© Фото : U.S. Navy /MC3 Stephane BelcherUSS Farragut
USS Farragut
© Фото : U.S. Navy /MC3 Stephane Belcher
USS Farragut. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российский военный корабль приблизился к американскому эсминцу USS Farragut в северной части Аравийского моря, сообщает пресс-служба Пятого флота ВМС США.
Отмечается, что инцидент произошел накануне, когда эсминец выполнял плановые операции.
Американские военные заявили, что российский корабль приблизился к USS Farragut "агрессивно".
На кадрах, опубликованных в официальном аккаунте Пятого флота в твиттере, видно, как корабль догоняет американский эсминец.
Представители ВМС США сообщили, что экипаж подал пять коротких гудков, сигнализируя об опасности столкновения, и потребовал изменить курс.
После этого российский корабль ушел в сторону. Однако американские военные утверждают, что он сменил курс не сразу.
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Военно-морские силы СШАРоссияСШАВ мире
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10 января, 20:29
Супер Марио
68120106
Он уплыл..Но обещал вернуться..
10 января, 20:08
Андрей Конев
66170102
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