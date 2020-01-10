Российский корабль нагнал американский эсминец в Аравийском море

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российский военный корабль приблизился к американскому эсминцу USS Farragut в северной части Аравийского моря, сообщает пресс-служба Пятого флота ВМС США.
Отмечается, что инцидент произошел накануне, когда эсминец выполнял плановые операции.
Американские военные заявили, что российский корабль приблизился к USS Farragut "агрессивно".
На кадрах, опубликованных в официальном аккаунте Пятого флота в твиттере, видно, как корабль догоняет американский эсминец.
Представители ВМС США сообщили, что экипаж подал пять коротких гудков, сигнализируя об опасности столкновения, и потребовал изменить курс.
После этого российский корабль ушел в сторону. Однако американские военные утверждают, что он сменил курс не сразу.
Farragut sounded five short blasts, the international maritime signal for danger of a collision, and requested the Russian ship alter course in accordance with international rules of the road. pic.twitter.com/OGCeAGKOy3— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020
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