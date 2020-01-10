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https://ria.ru/20200110/1563271698.html
Киев потребует компенсацию, если украинский Boeing в Иране был сбит
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РИА Новости

Киев потребует компенсацию, если украинский Boeing в Иране был сбит

19:48 10.01.2020 (обновлено: 19:52 10.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Киев будет требовать наказания виновных в крушении Boeing 737-800 возле Тегерана, а также компенсации в случае, если будет доказано, что его сбили, заявил в пятницу на брифинге министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Я не люблю отвечать на вопросы, что будет если... Но безусловно, если мы докажем, что этот самолет был сбит, мы будем требовать не только привлечения к ответственности виновных, но и компенсации", - заявил Пристайко на брифинге.
Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность.
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Вчера, 18:58
Помпео считает вероятным, что Иран сбил украинский самолет
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Обсудить 20
Крушение украинского самолета в ИранеВадим ПристайкоМеждународные авиалинии УкраиныИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А этим лишь бы бабла срубить
10 января, 19:50
CCasper
2010002
Интересно, есть что-то в этом мире, за что Киев не потребует компенсацию?
10 января, 19:53
CCicicipi
1510002
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