Винокур выступил против приостановки выпуска "Смехопанорамы"

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Юморист Владимир Винокур в беседе с РИА Новости выступил против приостановки выпуска передачи "Смехопанорама", поскольку у нее и у ее ведущего Евгения Петросяна много поклонников.
Ранее в пресс-службе ВГТРК РИА Новости сообщили, что компания приостановила производство программ "Смехопанорама" и "Утренняя почта". Причины такого решения и сроки возобновления программ не уточняются.
"Я против всех отмен. Люди привыкли к этой передаче, они ее любят. Я даже не понимаю цели этого. У программы много поклонников, как и у Евгения Вагановича (Петросяна)", - сказал Винокур.
Программа "Смехопанорама" существует с 1994 года. Ее ведущим выступал известный юморист Евгений Петросян.