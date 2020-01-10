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Культура
2020-01-10T19:46+0300
https://ria.ru/20200110/1563271612.html
Винокур выступил против приостановки выпуска "Смехопанорамы"
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РИА Новости

Винокур выступил против приостановки выпуска "Смехопанорамы"

19:46 10.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАртист эстрады Владимир Винокур
Артист эстрады Владимир Винокур
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Юморист Владимир Винокур в беседе с РИА Новости выступил против приостановки выпуска передачи "Смехопанорама", поскольку у нее и у ее ведущего Евгения Петросяна много поклонников.
Ранее в пресс-службе ВГТРК РИА Новости сообщили, что компания приостановила производство программ "Смехопанорама" и "Утренняя почта". Причины такого решения и сроки возобновления программ не уточняются.
"Я против всех отмен. Люди привыкли к этой передаче, они ее любят. Я даже не понимаю цели этого. У программы много поклонников, как и у Евгения Вагановича (Петросяна)", - сказал Винокур.
Программа "Смехопанорама" существует с 1994 года. Ее ведущим выступал известный юморист Евгений Петросян.
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Обсудить 12
КультураВГТРКВладимир ВинокурЕвгений ПетросянРоссия
Популярные комментарии
Кому это интересно вообще- смехопонарамы не смешные,играй гармонь вырви глаз и ухи,поле чудес с балалайками и солеными огурцами
10 января, 20:02
cchegevda
3400002
Качественного юмора всегда было мало, как и хороших фильмов. Поэтому совершенно не жаль что закрывают
10 января, 20:35
Михаил Максимов
3300001
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