Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе

"Президент посетит Всемирный экономический форум в Давосе в этом году", - сказал высокопоставленный представитель администрации.

В январе 2019 года Трамп отменил поездку в Давос из-за временного прекращения финансирования работы правительства США. Из-за шатдауна на прошлогодний экономический форум не поехали не только президент, но и вся американская делегация.