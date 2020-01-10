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Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе
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РИА Новости

Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе

19:42 10.01.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет участие в работе международного экономического форума в швейцарском Давосе, подтвердили РИА Новости в Белом доме.
"Президент посетит Всемирный экономический форум в Давосе в этом году", - сказал высокопоставленный представитель администрации.
Ранее в Белом доме сообщали, что глава минфина США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию на форуме в Давосе, который пройдет 21-24 января. Кроме Мнучина в составе делегации будут торговый представитель Роберт Лайтхайзер, министр торговли Уилбур Росс и другие.
В январе 2019 года Трамп отменил поездку в Давос из-за временного прекращения финансирования работы правительства США. Из-за шатдауна на прошлогодний экономический форум не поехали не только президент, но и вся американская делегация.
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9 января, 06:09
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Уилбур РоссСтивен МнучинМинистерство финансов СШАДональд ТрампСШАДавосЭкономика
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