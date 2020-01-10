Правительство не регулирует цены на нефть для Белоруссии, заявил Козак

"У нас особенность нефтяной отрасли состоит в том, что она функционирует полностью на рыночных условиях и цены на нефть не регулируются. Эта надбавка к цене, которая существовала, и которую наши белорусские коллеги предлагают как-то централизованно отменить, потребует радикальной перестройки принципов функционирования российской отрасли. Все эти договоренности - это частные коммерческие контракты наших нефтяных компаний с "Белнефтегазом"", - сказал Козак.