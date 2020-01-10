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Правительство не регулирует цены на нефть для Белоруссии, заявил Козак
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РИА Новости

Правительство не регулирует цены на нефть для Белоруссии, заявил Козак

19:36 10.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЯЛТА, 10 янв - РИА Новости. Правительство РФ не регулирует цены на нефть для Белоруссии, нефтяная отрасль работает на рыночных условиях, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак, отвечая на вопрос, удалось ли достигнуть договоренностей с Белоруссией по поставкам нефти.
"У нас особенность нефтяной отрасли состоит в том, что она функционирует полностью на рыночных условиях и цены на нефть не регулируются. Эта надбавка к цене, которая существовала, и которую наши белорусские коллеги предлагают как-то централизованно отменить, потребует радикальной перестройки принципов функционирования российской отрасли. Все эти договоренности - это частные коммерческие контракты наших нефтяных компаний с "Белнефтегазом"", - сказал Козак.
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По его словам, для сдерживания роста цен на моторное топливо на внутреннем рынке Россия использует экономические механизмы, которые могла бы использовать и Белоруссия.
Источник РИА Новости 3 января сообщал, что поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы с 1 января 2020 года прекратились из-за отсутствия согласованных ценовых условий и подписанных контрактов между российскими грузоотправителями и белорусскими покупателями, несмотря на предложение российских компаний сохранить условия 2019 года.
В субботу, 4 января, "Белнефтехим" заявил об оформлении документов с компанией из РФ на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии в 10 долларов за тонну. В этот же день прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась. В Минске заявляли, что рассчитывают получить из РФ в январе 650 тысяч тонн нефти.
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Цены на нефтьБелнефтехимДмитрий КозакМинскБелоруссияРоссияЭкономика
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А за что вообще отвечает правительство? Получается ни за что! Скинули с себя социальную ответственность перед гражданами и довольны.
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Стас Титов
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