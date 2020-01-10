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В Мексике ребенок открыл стрельбу в колледже, есть жертвы
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РИА Новости

В Мексике ребенок открыл стрельбу в колледже, есть жертвы

19:29 10.01.2020 (обновлено: 00:27 11.01.2020)
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© Flickr / monocaiМашина скорой помощи. Мексика
Машина скорой помощи. Мексика
© Flickr / monocai
МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики, власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.
"Два человека погибли и еще шесть получили ранения в результате стрельбы в колледже Сервантеса в Торреоне", - сообщил губернатор штата Коауила Мигель Анхегь Рикельме в эфире Milenio TV.
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
25 июня 2019, 22:46
В Мехико взрослый и ребенок погибли при стрельбе у школы
Как рассказал координатор министерства общественной безопасности в регионе Лагуна Аделаидо Флорес, погибла учитель и предполагаемый нападавший, 12-летний ученик шестого класса. По его словам, в больнице находятся пять школьников и преподаватель, двое из них в тяжелом состоянии.
По информации СМИ, ребёнок имел с собой два пистолета различного калибра. Отец ребенка, с которым удалось связаться, заявил, что не знает, откуда у него оружие - в последнее время мальчик жил с бабушкой.
Власти уже исключили вероятность издевательств над ребенком в школе, однако прорабатывается версия сетевой травли. По свидетельствам очевидцев, школьник отпросился в туалет, а когда после долгого отсутствия учительница нашла его вооруженным, открыл стрельбу.
Средняя школа Saugus High School в Калифорнии, где в четверг 14 ноября 2019 произошла стрельба
11 февраля 2019, 12:08
Инциденты с применением оружия в учебных заведениях в мире
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МексикаВ мире
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