В Мексике ребенок открыл стрельбу в колледже, есть жертвы

МЕХИКО, 10 янв - РИА Новости. Ребенок 12-ти лет открыл Ребенок 12-ти лет открыл стрельбу в колледже Сервантеса в городе Торреоне к северу от столицы Мексики , власти подтвердили гибель преподавательницы и самого нападавшего, шесть человек ранены.

"Два человека погибли и еще шесть получили ранения в результате стрельбы в колледже Сервантеса в Торреоне", - сообщил губернатор штата Коауила Мигель Анхегь Рикельме в эфире Milenio TV

Как рассказал координатор министерства общественной безопасности в регионе Лагуна Аделаидо Флорес, погибла учитель и предполагаемый нападавший, 12-летний ученик шестого класса. По его словам, в больнице находятся пять школьников и преподаватель, двое из них в тяжелом состоянии.

По информации СМИ, ребёнок имел с собой два пистолета различного калибра. Отец ребенка, с которым удалось связаться, заявил, что не знает, откуда у него оружие - в последнее время мальчик жил с бабушкой.