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Власти готовы обеспечить безопасность россиян на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Власти готовы обеспечить безопасность россиян на Ближнем Востоке

19:29 10.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. При обострении ситуации на Ближнем Востоке кабмин РФ готов оперативно принять меры для обеспечения безопасности россиян, включая их эвакуацию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
"В случае обострения ситуации правительство РФ готово принять меры, которые позволят при необходимости в кратчайшие сроки осуществить все неотложные материально-технические и финансовые мероприятия для обеспечения безопасности российских граждан, включая их эвакуацию", - заявил Осипов.
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