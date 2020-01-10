Власти готовы обеспечить безопасность россиян на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. При обострении ситуации на Ближнем Востоке кабмин РФ готов оперативно принять меры для обеспечения безопасности россиян, включая их эвакуацию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
"В случае обострения ситуации правительство РФ готово принять меры, которые позволят при необходимости в кратчайшие сроки осуществить все неотложные материально-технические и финансовые мероприятия для обеспечения безопасности российских граждан, включая их эвакуацию", - заявил Осипов.