Власти готовы обеспечить безопасность россиян на Ближнем Востоке

"В случае обострения ситуации правительство РФ готово принять меры, которые позволят при необходимости в кратчайшие сроки осуществить все неотложные материально-технические и финансовые мероприятия для обеспечения безопасности российских граждан, включая их эвакуацию", - заявил Осипов.