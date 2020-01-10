МИД вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

В МИД объяснили, что не нашли оснований для протеста и вернули ноту украинской стороне. Дипломаты призвали киевские власти принять тот факт, что Крым и Севастополь принадлежат России

"Президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации. Это в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю", — отмечается в комментарии.

В четверг Владимир Путин побывал в Крыму, где наблюдал за совместными учениями Черноморского и Северного флотов. В маневрах участвовали более 30 кораблей, подводная лодка и около 40 летательных аппаратов ВКС. Они выполнили ракетные стрельбы, в том числе запустили крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковую ракету "Кинжал".

Визит российского лидера в регион стал причиной очередной ноты протеста со стороны украинского МИД.

В Госдуме расценили реакцию Киева как формальную и подчеркнули, что Россия давно перестала обращать внимание на подобные шаги. Депутат от Крыма Руслан Бальбек назвал ноту протеста "политическим спамом".

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине . За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.