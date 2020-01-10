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МИД вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
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РИА Новости

МИД вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

19:27 10.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Министерство иностранных дел России отказалось рассмотреть отправленную Киевом ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым. Об этом говорится в комментарии дипломатического ведомства.
В МИД объяснили, что не нашли оснований для протеста и вернули ноту украинской стороне. Дипломаты призвали киевские власти принять тот факт, что Крым и Севастополь принадлежат России.
"Президент России и другие российские официальные лица не должны согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты Российской Федерации. Это в полной мере относится к Республике Крым и городу федерального значения Севастополю", — отмечается в комментарии.
В четверг Владимир Путин побывал в Крыму, где наблюдал за совместными учениями Черноморского и Северного флотов. В маневрах участвовали более 30 кораблей, подводная лодка и около 40 летательных аппаратов ВКС. Они выполнили ракетные стрельбы, в том числе запустили крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковую ракету "Кинжал".
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Визит российского лидера в регион стал причиной очередной ноты протеста со стороны украинского МИД.
В Госдуме расценили реакцию Киева как формальную и подчеркнули, что Россия давно перестала обращать внимание на подобные шаги. Депутат от Крыма Руслан Бальбек назвал ноту протеста "политическим спамом".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.
Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Республика КрымМИД РФВладимир ПутинСевастопольРоссияУкраинаВ мире
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