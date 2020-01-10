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2020-01-10T19:36+0300
https://ria.ru/20200110/1563270971.html
Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего лайнера
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РИА Новости

Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам упавшего лайнера

19:26 10.01.2020 (обновлено: 19:36 10.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
КИЕВ, 10 янв – РИА Новости. Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам лайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который потерпел крушение возле Тегерана, заявил в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Мы получили доступ как к деталям самолета, к месту падения… Сейчас наша команда получила доступ и к черным ящикам, мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Также мы получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами", - сказал Пристайко на брифинге. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш".
Он отметил, что украинская сторона рассматривает все версии и "не откидывает ни одну из версий" причин падения самолета.
Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность. Глава организации гражданской авиации Ирана назвал подобные утверждения "совсем иррациональными". Он также опроверг информацию, что рядом с обломками самолета были найдены части ракеты.
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Вчера, 18:58
Помпео считает вероятным, что Иран сбил украинский самолет
1910016
Обсудить 3
Вадим ПристайкоМеждународные авиалинии УкраиныУкраинаКрушение украинского самолета в ИранеМИД УкраиныИранВ мире
Популярные комментарии
Как все версии?Они же на следующий день заявили,что самолёт был сбит российской ракетой ТОР.А ещё вопрос.Иранцы предоставили доступ и т.д. и т.п.А Украина нашла переговоры диспетчеров по MH17?Или там никто в период трагедии не разговаривал?
10 января, 19:41
Иван Иванов
900001
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