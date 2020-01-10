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Религия и мировоззрение
2020-01-10T19:19+0300
https://ria.ru/20200110/1563270553.html
Глава ЭПЦ заявил, что не поедет на собор предстоятелей в Иорданию
https://cdn22.img.ria.ru/images/156037/14/1560371425_0:546:2048:1698_1036x0_80_0_0_c2f0ed221a9331c6b2ce26fec5615db6.jpg
РИА Новости

Глава ЭПЦ заявил, что не поедет на собор предстоятелей в Иорданию

19:19 10.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАрхиепископ Афинский и всей Греции Иероним
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Предстоятель Элладской православной церкви архиепископ Иероним официально отказался от предложения патриарха Иерусалимского Феофила III приехать на совещание предстоятелей в Иорданию для обсуждения проблем православного единства, сообщает греческое церковное агентство Romfea.gr.
Архиепископ Афинский отклонил приглашение Иерусалимского патриарха на совет глав Церквей в ходе заседания Священного Синода Элладской церкви, которое проходило с 8 по 10 января.
Иерусалимский патриарх предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Всем предстоятелям патриарх Феофил направил письма с приглашением. Аналогичное предложение высказал и глава Албанской церкви архиепископ Анастасий.
В ходе заседания Синода предстоятель Элладской церкви отметил, что не поедет на совет предстоятелей, поскольку считает, что созыв подобных мероприятий является привилегией исключительно Константинопольского патриарха. В ноябре прошлого года после встречи с послом США в Афинах Джеффри Пайеттом архиепископ Иероним также критически отзывался об инициативе Иерусалимского патриарха.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда
11 ноября 2019, 18:14Религия и мировоззрение
РПЦ приветствовала действия иерархов ЭПЦ, запретивших служить раскольникам
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Религия и мировоззрениеДжеффри ПайеттНовости - Религия и мировоззрениеПетр ПорошенкоРусская православная церковьМоскваИорданиярелигияВ мире
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