Глава ЭПЦ заявил, что не поедет на собор предстоятелей в Иорданию

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Предстоятель Элладской православной церкви архиепископ Иероним официально отказался от предложения патриарха Иерусалимского Феофила III приехать на совещание предстоятелей в Иорданию для обсуждения проблем православного единства, сообщает греческое церковное агентство Romfea.gr.

Архиепископ Афинский отклонил приглашение Иерусалимского патриарха на совет глав Церквей в ходе заседания Священного Синода Элладской церкви, которое проходило с 8 по 10 января.

Иерусалимский патриарх предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Всем предстоятелям патриарх Феофил направил письма с приглашением. Аналогичное предложение высказал и глава Албанской церкви архиепископ Анастасий.

В ходе заседания Синода предстоятель Элладской церкви отметил, что не поедет на совет предстоятелей, поскольку считает, что созыв подобных мероприятий является привилегией исключительно Константинопольского патриарха. В ноябре прошлого года после встречи с послом США в Афинах Джеффри Пайеттом архиепископ Иероним также критически отзывался об инициативе Иерусалимского патриарха.

В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.