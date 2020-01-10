Главред "Урюпинской правды" поблагодарила журналистов за поддержку

ВОЛГОГРАД, 10 янв - РИА Новости. Главный редактор газеты "Урюпинская правда" Ольга Шушлебина после восстановления в должности поблагодарила журналистов за поддержку в ситуации с увольнением.
Ранее "Российская газета" написала, что мэр Урюпинска Юрий Хорошеньков уволил Шушлебину якобы за то, что она при верстке газеты разместила фотографию федерального чиновника ниже портрета областного депутата. Как сообщила РИА Новости Шушлебина, ее уволили по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ "в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора". Мэр Урюпинска комментировать ситуацию РИА Новости отказывался. Журналист оспорила увольнение в суде, заседание по иску было назначено на 17 января. В пятницу Хорошеньков подписал с Шушлебиной мировое соглашение о восстановлении ее в должности с 13 января.
В разговоре с РИА Новости Шушлебина поблагодарила всех за поддержку. "Была признана ошибка в плане того, что увольнение было признано незаконным... Я думаю, мне удастся выстроить отношения (с руководством – ред.), хотя очень тяжело после восстановления выстраивать все заново. Огромное спасибо всему журналистскому сообществу, которое вот так активно, все вместе поддержали", - сказала она.
Ранее в поддержку Шушлебиной выступили волгоградское отделение Союза журналистов России и 18 главных редакторов районных газет Волгоградской области. Извиниться перед главредом и восстановить в должности призвали и в генсовете "Единой России".