Главред "Урюпинской правды" поблагодарила журналистов за поддержку

В разговоре с РИА Новости Шушлебина поблагодарила всех за поддержку. "Была признана ошибка в плане того, что увольнение было признано незаконным... Я думаю, мне удастся выстроить отношения (с руководством – ред.), хотя очень тяжело после восстановления выстраивать все заново. Огромное спасибо всему журналистскому сообществу, которое вот так активно, все вместе поддержали", - сказала она.