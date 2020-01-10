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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-10T19:53+0300
https://ria.ru/20200110/1563270097.html
США ввели санкции против восьми высокопоставленных чиновников из Ирана
https://cdn23.img.ria.ru/images/151459/85/1514598577_0:133:3064:1856_1036x0_80_0_0_df54f768bfcc5ffa5901283f9e1f1c03.jpg
РИА Новости

США ввели санкции против восьми высокопоставленных чиновников из Ирана

19:07 10.01.2020 (обновлено: 19:53 10.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США в пятницу ввели санкции против восьми иранских официальных лиц, ответственных за удар по базам с американскими военными, заявил в рамках брифинга для журналистов глава американского минфина Стивен Мнучин.
"Мы предпринимаем действия против восьми иранских высокопоставленных чиновников, которые участвовали в дестабилизации ситуации (в регионе) и были вовлечены в атаку баллистическим ракетами во вторник", - заявил он.
Санкции, в частности, были введены в отношении секретаря Высшего совета национальной безопасности (SNSC) Ирана, бывшего министра обороны страны Али Шамхани, члена Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана), военачальника, бригадного генерала Мохаммада Реза Нагди.
Санкции также введены в отношении Али Асгара Хеджази - "высокопоставленного должностного лица в аппарате верховного лидера, отвечающего за безопасность", и Мохсена Коми - заместителя советника по международным делам в аппарате верховного лидера и советника верховного лидера по международным связям.
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Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал.
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Конфликт США и ИранаМинистерство финансов СШАСтивен МнучинИранСШАВ мире
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