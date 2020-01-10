США ввели санкции против восьми высокопоставленных чиновников из Ирана

ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США в пятницу ввели санкции против восьми иранских официальных лиц, ответственных за удар по базам с американскими военными, заявил в рамках брифинга для журналистов глава американского минфина Стивен Мнучин

"Мы предпринимаем действия против восьми иранских высокопоставленных чиновников, которые участвовали в дестабилизации ситуации (в регионе) и были вовлечены в атаку баллистическим ракетами во вторник", - заявил он.

Санкции, в частности, были введены в отношении секретаря Высшего совета национальной безопасности (SNSC) Ирана, бывшего министра обороны страны Али Шамхани, члена Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана), военачальника, бригадного генерала Мохаммада Реза Нагди.

Санкции также введены в отношении Али Асгара Хеджази - "высокопоставленного должностного лица в аппарате верховного лидера, отвечающего за безопасность", и Мохсена Коми - заместителя советника по международным делам в аппарате верховного лидера и советника верховного лидера по международным связям.