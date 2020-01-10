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Помпео считает вероятным, что Иран сбил украинский самолет
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РИА Новости

Помпео считает вероятным, что Иран сбил украинский самолет

18:58 10.01.2020 (обновлено: 19:09 10.01.2020)
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© REUTERS / Tom BrennerГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США считают вероятным, что украинский пассажирский самолет был сбит иранской ракетой.
"Мы полагаем, что это вероятно, что этот самолет был сбит иранской ракетой. Прежде чем мы придем к окончательному выводу, мы хотим, чтобы следователи провели расследование. Важно добраться до сути этого", - заявил Помпео на брифинге.
Ранее о том, что самолет мог быть сбит иранской ракетой, заявляли премьер-министры Канады и Великобритании.
Представители Ирана отвергают такую возможность.
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