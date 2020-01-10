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Доллар опустился ниже 61 рубля
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РИА Новости

Доллар опустился ниже 61 рубля

18:55 10.01.2020 (обновлено: 19:02 10.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивКупюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская валюта ускорила рост, доллар и евро обновили минимумы с 2018-го и 2017 года соответственно, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 18:30 мск снижался на 33 копейки, до 60,96 рубля, евро — на 30 копеек, до 67,73 рубля.
В ходе пятничных торгов доллар обновил минимум с апреля 2018 года, опустившись до 60,89 рубля, евро — с ноября 2017-го — до 67,65 рубля.
Стоимость нефти в пятницу днем снижалась на фоне ослабления напряжения на Ближнем Востоке.
По состоянию на 13:38 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую смесь Brent опускалась на 0,28%, до 65,19 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,37%, до 59,34 доллара.
Монета номиналом один рубль с символикой Российского рубля
2 января, 08:00
Стало ясно, что будет с рублем в 2020 году
22014118924
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Динамика курсов валютМосковская биржаМоскваBrentЭкономика
Популярные комментарии
Ну и где дружный хор имени Навального? Где громкие возгласы про бакс по соточке? Где предсказатели умирающего рубля? Как то слишком долго агония у рубля продолжается. Навальнята все его хоронят, хоронят, а он ну никак помирать не желает.
10 января, 19:03
JCJonnJr Carter
40600015
А в 78-ом 0,78 копеек и что теперь?!
10 января, 19:11
JCJonnJr Carter
191110012
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