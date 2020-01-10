Доллар опустился ниже 61 рубля

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская валюта ускорила рост, доллар и евро обновили минимумы с 2018-го и 2017 года соответственно, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 18:30 мск снижался на 33 копейки, до 60,96 рубля, евро — на 30 копеек, до 67,73 рубля.
В ходе пятничных торгов доллар обновил минимум с апреля 2018 года, опустившись до 60,89 рубля, евро — с ноября 2017-го — до 67,65 рубля.
Стоимость нефти в пятницу днем снижалась на фоне ослабления напряжения на Ближнем Востоке.
По состоянию на 13:38 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую смесь Brent опускалась на 0,28%, до 65,19 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,37%, до 59,34 доллара.
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