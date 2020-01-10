Доллар опустился ниже 61 рубля

Купюры американских долларов и монета с гербом Российской Федерации

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская валюта ускорила рост, доллар и евро обновили минимумы с 2018-го и 2017 года соответственно, свидетельствуют данные Российская валюта ускорила рост, доллар и евро обновили минимумы с 2018-го и 2017 года соответственно, свидетельствуют данные Московской биржи

Курс американской валюты расчетами "завтра" на 18:30 мск снижался на 33 копейки, до 60,96 рубля, евро — на 30 копеек, до 67,73 рубля.

В ходе пятничных торгов доллар обновил минимум с апреля 2018 года, опустившись до 60,89 рубля, евро — с ноября 2017-го — до 67,65 рубля.

Стоимость нефти в пятницу днем снижалась на фоне ослабления напряжения на Ближнем Востоке.