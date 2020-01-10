Медведеву доложили об уровне безопасности полетов на Ближнем Востоке

"По поручению Дмитрия Медведева проведена оценка безопасности полетов и туризма в ближневосточном регионе. Соответствующие доклады поступили главе правительства РФ", - сказал он.

Осипов добавил, что профильные ведомства, в том числе МИД, Минтранс, Росавиация и Ростуризм принимают необходимые меры по обеспечению безопасности полетов и пребывания россиян в странах региона.