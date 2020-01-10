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Медведеву доложили об уровне безопасности полетов на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Медведеву доложили об уровне безопасности полетов на Ближнем Востоке

18:46 10.01.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву доложили итоги оценки безопасности полетов и туризма в ближневосточном регионе, все меры принимаются, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Олег Осипов.
"По поручению Дмитрия Медведева проведена оценка безопасности полетов и туризма в ближневосточном регионе. Соответствующие доклады поступили главе правительства РФ", - сказал он.
Осипов добавил, что профильные ведомства, в том числе МИД, Минтранс, Росавиация и Ростуризм принимают необходимые меры по обеспечению безопасности полетов и пребывания россиян в странах региона.
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Олег ОсиповБлижний ВостокДмитрий МедведевРостуризмРосавиацияРоссияОбщество
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