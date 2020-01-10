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В Госдуме прокомментировали дело журналиста "Росбалта" Шварева
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали дело журналиста "Росбалта" Шварева

18:40 10.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕвгений Ревенко
Евгений Ревенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Евгений Ревенко. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко считает, что, по логике Риги, в информационной войне против России все средства хороши и сгодится даже такой "боец", как заочно арестованный в РФ российский журналист Александр Шварев, которому в Латвии предоставили политическое убежище.
Ранее главный редактор "Росбалта" Николай Ульянов сообщил РИА Новости, что журналист Александр Шварев, объявленный в розыск по обвинениям в вымогательстве, осенью получил политическое убежище в Латвии, сотрудничество с редакцией он продолжает. Ранее Тверской суд заочно арестовал Шварева на два месяца. Адвокат Игорь Бушманов сообщал РИА Новости, что следствие объявило журналиста в международный розыск. В суде агентству подтвердили, что журналисту вменяется вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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Весной прошлого года у Шварева прошел обыск. Адвокат информационного агентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении о проведении обыска фигурирует фамилия бизнесмена Алишера Усманова, изымались документация и системные блоки. В ходе заседания выяснилось, что Усманов и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев были признаны потерпевшими по делу Шварева.
"Крайне странно, что власти Латвии дали такому человеку политическое убежище. Не думаю, что это прекрасное приобретение, но, как говорят, "с Прибалтики выдачи нет". Очевидно, в политической борьбе с Россией все средства хороши и даже такой "боец" информационной войны тоже сгодится. Видимо, такой логикой руководствовались власти Латвии, когда принимали решение о предоставлении ему политического убежища, человеку, который обвиняется по сути в вымогательстве и который проходит по уголовному делу в нашей стране", - сказал Ревенко РИА Новости.
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Депутат подчеркнул, что, к сожалению, власти прибалтийских республик в последнее время смотрят на журналистов как на "разменную монету", "простых солдат информационной войны", жизнь которых не представляет никакого интереса, а все действия предпринимаются ради получения дополнительных ресурсов в информационном противостоянии с Россией, приведя в пример ситуацию с угрозами о возбуждении уголовных дел против российских журналистов в Эстонии.
Ранее сообщалось, что из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией. Первого января стало известно, что сайт Sputnik Эстония перешел на работу в чрезвычайном режиме.
Редакция МИА "Россия сегодня" ранее призвала все международные и европейские организации выразить свою позицию по действиям властей Эстонии, обращаясь, в частности, к ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту, "Репортерам без границ".
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ЕвропарламентЕвгений РевенкоГосдума РФРосбалтАлишер УсмановЛатвияВ мире
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