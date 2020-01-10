Мэр Урюпинска восстановил в должности уволенного главреда газеты

Ранее "Российская газета" написала, что мэр Урюпинска уволил Шушлебину якобы за то, что она при верстке газеты разместила фотографию федерального чиновника ниже портрета областного депутата. Как сообщила РИА Новости Шушлебина, ее уволили по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ "в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора". Мэр Урюпинска комментировать ситуацию РИА Новости отказывался. Журналист оспорила увольнение в суде, заседание по иску было назначено на 17 января.