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Мэр Урюпинска восстановил в должности уволенного главреда газеты
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РИА Новости

Мэр Урюпинска восстановил в должности уволенного главреда газеты

18:39 10.01.2020
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© Фото : сайт газеты "Урюпинская правда"Газета "Урюпинская правда"
Газета Урюпинская правда
© Фото : сайт газеты "Урюпинская правда"
ВОЛГОГРАД, 10 янв – РИА Новости. Глава администрации города Урюпинска в Волгоградской области Юрий Хорошеньков подписал с уволенным им главным редактором газеты "Урюпинская правда" Ольгой Шушлебиной мировое соглашение о восстановлении ее в должности с 13 января, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Ранее "Российская газета" написала, что мэр Урюпинска уволил Шушлебину якобы за то, что она при верстке газеты разместила фотографию федерального чиновника ниже портрета областного депутата. Как сообщила РИА Новости Шушлебина, ее уволили по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ "в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора". Мэр Урюпинска комментировать ситуацию РИА Новости отказывался. Журналист оспорила увольнение в суде, заседание по иску было назначено на 17 января.
"Мировое соглашение между Шушлебиной и Хорошеньковым подписано, 13 января она выйдет на работу в прежней должности, с компенсацией морального вреда и выплатой среднего заработка за время вынужденного прогула", - сообщили в администрации города.
Ранее в поддержку Шушлебиной выступили волгоградское отделение Союза журналистов России и 18 главных редакторов районных газет Волгоградской области. Извиниться перед главредом и восстановить в должности призвали и в генсовете "Единой России".
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9 января, 17:19
Редакторы "районок" вступились за главреда "Урюпинской правды"
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