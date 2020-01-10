Россия и Турция договорились о введении перемирия в Идлибе с 12 января

"Турция и РФ договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе с целью прекращения воздушных и наземных атак, предотвращения новых миграционных потоков и содействия нормализации жизни. В связи с этим, 12 января с 00:01 будет объявлено перемирие", - говорится в заявлении.