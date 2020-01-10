В Московском зоопарке умер манул, боровшийся с опухолью

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Манул из Манул из Московского зоопарка , на протяжении года боровшийся с опухолью, умер, сообщается на сайте столичного зоосада.

Злокачественная опухоль слизистой носа была обнаружена у манула в прошлом году, после чего животному обеспечили ежедневный ветеринарный надзор.

"Наши специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние кота. Тем не менее, терапия давала лишь временный эффект, и 3 января манул умер. Все это время он находился на ветеринарном пункте под круглосуточным наблюдением врачей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дикий кот прожил довольно долгую для своего вида жизнь — 10 лет.

"В природе манулы редко живут дольше 5 лет, в зоопарках, при надлежащих условиях содержания и квалифицированном уходе, этот показатель несколько увеличивается. И все же к числу долгожителей манула отнести никак нельзя", — говорится на сайте зоопарка.

Также отмечается, что у представителей этого вида крайне слабый иммунитет, ввиду чего манулы в большинстве своём восприимчивы ко всем инфекциям и вирусам.