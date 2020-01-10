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В Московском зоопарке умер манул, боровшийся с опухолью
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РИА Новости

В Московском зоопарке умер манул, боровшийся с опухолью

18:21 10.01.2020
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© Фото : страница в "ВКонтакте" Московского Зоопарка/Татьяна АбражанМанул в Московском Зоопраке
Манул в Московском Зоопраке
© Фото : страница в "ВКонтакте" Московского Зоопарка/Татьяна Абражан
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Манул из Московского зоопарка, на протяжении года боровшийся с опухолью, умер, сообщается на сайте столичного зоосада.
Злокачественная опухоль слизистой носа была обнаружена у манула в прошлом году, после чего животному обеспечили ежедневный ветеринарный надзор.
"Наши специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние кота. Тем не менее, терапия давала лишь временный эффект, и 3 января манул умер. Все это время он находился на ветеринарном пункте под круглосуточным наблюдением врачей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что дикий кот прожил довольно долгую для своего вида жизнь — 10 лет.
"В природе манулы редко живут дольше 5 лет, в зоопарках, при надлежащих условиях содержания и квалифицированном уходе, этот показатель несколько увеличивается. И все же к числу долгожителей манула отнести никак нельзя", — говорится на сайте зоопарка.
Также отмечается, что у представителей этого вида крайне слабый иммунитет, ввиду чего манулы в большинстве своём восприимчивы ко всем инфекциям и вирусам.
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"Наш манул был одним из знаковых обитателей зоопарка: за его жизнью следило множество людей. Все они переживали и справлялись о здоровье кота с тех пор, как он переехал из своего вольера на ветпункт. Надеемся, что наши посетители отнесутся с пониманием к новости о мануле и запомнят его здоровым, неизменно таинственным и прекрасно пушистым", — говорится в сообщении.
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