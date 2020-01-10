Латвийские военные заявили, что знали точное время атаки Ирана

РИГА, 10 янв - РИА Новости. Латвийские военные, которые дислоцировались на атакованной Латвийские военные, которые дислоцировались на атакованной Ираном американской базе Айн-аль-Асад, были заранее предупреждены об атаке и в момент обстрела находились в 4 километрах от места удара, сообщил журналистам в пятницу командир латвийского контингента Андрис Берзиньш

Берзиньш подтвердил, что информация о запланированном Ираном нападении была получена своевременно, поэтому у солдат было время подготовиться и уйти в безопасное место.

"Мы знали точное время нападения, поэтому все закончилось сравнительно хорошо. Латвийские солдаты во время нападения находились на расстоянии четырех километров от места удара", - сказал Берзиньш.

Он пояснил, что в баллистических ракетах этого типа содержится от 600 до 900 кг взрывчатки. "Атака была очень мощной. Для одного из наших солдат это уже шестая миссия. Он уже бывал в Ираке и был свидетелем различных атак, включая минометные обстрелы и обстрелы малокалиберными ракетами. По его мнению, это была самая крупная и опасная атака из всех, что были в Ираке на сегодняшний день", - сказал Берзиньш.

По словам Берзиньша, союзники также готовились к сценарию, что Иран может начинить ракеты не взрывчатым веществом, а химическим оружием.

Несмотря на то, что иранские СМИ сообщают об уничтожении во время атаки большей части техники, Берзиньш сообщил, что некоторые единицы техники все же удалось вывезти из зоны поражения, и иранские СМИ несколько преувеличивают нанесенный урон.