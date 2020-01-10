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Латвийские военные заявили, что знали точное время атаки Ирана
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РИА Новости

Латвийские военные заявили, что знали точное время атаки Ирана

18:12 10.01.2020
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© Fotolia / Borna_MirИран
Иран
© Fotolia / Borna_Mir
Иран. Архивное фото
РИГА, 10 янв - РИА Новости. Латвийские военные, которые дислоцировались на атакованной Ираном американской базе Айн-аль-Асад, были заранее предупреждены об атаке и в момент обстрела находились в 4 километрах от места удара, сообщил журналистам в пятницу командир латвийского контингента Андрис Берзиньш.
Берзиньш подтвердил, что информация о запланированном Ираном нападении была получена своевременно, поэтому у солдат было время подготовиться и уйти в безопасное место.
"Мы знали точное время нападения, поэтому все закончилось сравнительно хорошо. Латвийские солдаты во время нападения находились на расстоянии четырех километров от места удара", - сказал Берзиньш.
Он пояснил, что в баллистических ракетах этого типа содержится от 600 до 900 кг взрывчатки. "Атака была очень мощной. Для одного из наших солдат это уже шестая миссия. Он уже бывал в Ираке и был свидетелем различных атак, включая минометные обстрелы и обстрелы малокалиберными ракетами. По его мнению, это была самая крупная и опасная атака из всех, что были в Ираке на сегодняшний день", - сказал Берзиньш.
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Трамп предположил, что Иран не хотел наносить сильный ущерб США
По словам Берзиньша, союзники также готовились к сценарию, что Иран может начинить ракеты не взрывчатым веществом, а химическим оружием.
Несмотря на то, что иранские СМИ сообщают об уничтожении во время атаки большей части техники, Берзиньш сообщил, что некоторые единицы техники все же удалось вывезти из зоны поражения, и иранские СМИ несколько преувеличивают нанесенный урон.
В ночь на среду Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится введением новых санкций. Президент Дональд Трамп заявил далее, что США не хотят использовать свою военную мощь, экономические санкции - лучший сдерживающий фактор против Ирана.
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
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Удар Ирана по американским объектам в ИракеГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампАндрис БерзиньшЛатвияИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Латыши вообще самые осведомлённые в мире военные. Поэтому и целы))))))). Заранее убегают отовсюду.....
10 января, 18:25
Стас Титов
7190001
Они там самые шустрые из фсех? Уважуха!
10 января, 18:15
CCicicipi
3160010
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