Президент Абхазии и представители оппозиции проводят встречу в Сухуме

СУХУМ, 10 янв — РИА Новости. Президент Абхазии Президент Абхазии Рауль Хаджимба и представители оппозиции, требующие его отставки, проводят встречу в Сухуме , сообщил РИА Новости член Общественной палаты республики Даниил Убирия.

"Президент и оппозиция проводят встречу на госдаче. Она началась где-то в 16.00 (совпадает с мск)", - сказал он.

Убирия уточнил, что во встрече также принимает участие премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

Ранее в Общественной палате Абхазии сообщили, что проводятся консультации по встрече президента Хаджимбы с представителями оппозиции.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент страны Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.