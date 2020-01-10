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Президент Абхазии и представители оппозиции проводят встречу в Сухуме
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РИА Новости

Президент Абхазии и представители оппозиции проводят встречу в Сухуме

18:10 10.01.2020 (обновлено: 18:16 10.01.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПротестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Протестующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik
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СУХУМ, 10 янв — РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба и представители оппозиции, требующие его отставки, проводят встречу в Сухуме, сообщил РИА Новости член Общественной палаты республики Даниил Убирия.
"Президент и оппозиция проводят встречу на госдаче. Она началась где-то в 16.00 (совпадает с мск)", - сказал он.
Убирия уточнил, что во встрече также принимает участие премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.
Ранее в Общественной палате Абхазии сообщили, что проводятся консультации по встрече президента Хаджимбы с представителями оппозиции.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент страны Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
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