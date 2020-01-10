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https://ria.ru/20200110/1563267005.html
Япония проверяет версию об участии экс-спецназовца США в побеге Гона
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РИА Новости

Япония проверяет версию об участии экс-спецназовца США в побеге Гона

17:59 10.01.2020 (обновлено: 18:00 10.01.2020)
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© REUTERS / Mohamed AzakirБывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон во время пресс-конференции в Бейруте
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон во время пресс-конференции в Бейруте
© REUTERS / Mohamed Azakir
ТОКИО, 10 янв – РИА Новости. Токийская прокуратура проверяет версию о причастности к побегу экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона из Японии бывшего сотрудника сил специального назначения армии США Майкла Тэйлора, известного своим участием в операции по освобождению захваченного радикальным движением "Талибан" журналиста газеты New York Times в Афганистане в 2009 году.
Как сообщили агентству Киодо источники, знакомые с ходом расследования, другим возможным сообщником Гона был Джордж Зайек, который сотрудничал с Тэйлором более 10 лет и оказывал охранные услуги в рамках поддержки американских военнослужащих в Ираке и Афганистане.
Согласно данным источника агентства, Гон и двое американцев – Тэйлор и Зайек – встретились днем 29 декабря в отеле в токийском районе Роппонги, откуда все трое отправились на станцию Синагава. Там они сели на скоростной поезд до станции Син-Осака, после чего заселились в отель недалеко от международного аэропорта Кансай.
Агентство отмечает, что согласно информации этого же источника, два больших ящика, в одном из которых, скорее всего, и вывезли затем Гона, были доставлены в отель еще до того, как в нем зарегистрировались американцы. Спустя некоторое время Тэйлор и Зайек покинули отель и вывезли ящики в аэропорт, где их погрузили на частный самолет.
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон во время пресс-конференции в Бейруте
9 января, 14:08
Карлос Гон удовлетворен слушанием в Ливанском суде
В настоящее время точно неизвестно, где и когда могли познакомиться Карлос Гон, Майкл Тэйлор и Джордж Зайек, но агентству удалось установить другие детали относительно прошлого двух американцев.
Майкл Тэйлор присоединился к "зеленым беретам" после старшей школы и уже в 1982 году был отправлен в Ливан. По окончании службы он вернулся в Ливан и женился на местной жительнице. В 1994 году он основал частную охранную компанию в американском штате Массачусетс, а в 2009 году участвовал в операции по освобождению захваченного "Талибаном" журналиста американской газеты New York Times в Афганистане. В 2012 году был осужден на год и два месяца тюремного заключения за подкуп военного.
Джордж Зайек родился в Ливане и, как и Гон, принадлежит к христианскому сообществу в этой стране. Имеет американское гражданство. Зайек проработал с Тэйлором около 10 лет, однако подробностей о том, в каких именно операциях участвовали эти двое американцев, не уточняется.
Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).
Двое на двое
Новая версия побега Карлоса Гона
4 января, 15:04
Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.
Однако 29 декабря Гон покинул свой дом в Токио и на частном самолете вечером того же дня, предположительно, в ящике для музыкальных инструментов, вылетел из Японии. Далее после остановки в Стамбуле он приехал в Ливан. В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях.
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Карлос ГонЯпонияСШАВ мире
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