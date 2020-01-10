Штурм и похищенное оружие. Что происходит в Абхазии

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Требующие отставки президента Рауля Хаджинбы оппозиционеры отказываются покидать здание администрации президента, захваченное штурмом. Власти говорят о попытке госпереворота, но воздерживаются от применения силы. Что вызвало акции протеста в республике — разбиралось РИА Новости.

Захват оружия

Второй день беспорядков в Сухуме начался с того, что противники действующей власти вскрыли в администрации президента оружейные комнаты.

Через некоторое время несколько единиц оружия удалось вернуть на место. Но здание по-прежнему в руках оппозиции.

Организаторы протестов заявили, что власть пытается их оболгать.

"Мы первыми вошли в здание, и оружейная комната уже была вскрыта. Это сделали, чтобы потом обвинить нас", — утверждает Ахра Авидзба, один из активистов.

Правоохранительные органы республики пока не собираются применять силу.

"Все зависит от развития ситуации и результатов переговоров, которые, возможно, пройдут в ближайшее время", — сообщил секретарь Совета безопасности Абхазии Мухаммед Килба.

© Sputnik Перейти в фотобанк Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме © Sputnik Перейти в фотобанк Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме

Борьба за власть

Еще одная горячая точка — Верховный суд, где 10 января рассматривалась кассационная жалоба на итоги состоявшихся в сентябре выборов президента. Истцом выступил кандидат в президенты Алхас Квициния, которому до победы не хватило одного процента голосов. Он отказался признавать результаты голосования и призвал власти провести новые выборы.

Его поддержали и другие претенденты на высший государственный пост — выбывшие из гонки после первого тура. Они ссылаются на то, что в сумме избиратели отдали за них больше голосов, чем за победителя Хаджинбу. При этом в ходе подготовки ко второму туру рейтинги Квицинии и действующего президента сравнялись.

Призывы пересмотреть итоги не прекращались всю осень, но власть не ставила под сомнение обнародованные Центризбиркомом данные. Более того, суд не сразу согласился принять жалобу проигравшего Квицинии, что усилило антиправительственные настроения.

© Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в фотобанк Избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба приносит присягу во время церемонии инаугурации в Большом зале заседаний кабинета министров в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в фотобанк Избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба приносит присягу во время церемонии инаугурации в Большом зале заседаний кабинета министров в Сухуме

"Попытка госпереворота"

Опасаясь, что власть снова проигнорирует призывы к пересмотру итогов выборов, оппозиция решила действовать на упреждение.

Утром 9 января к администрации президента начали стекаться протестующие. К полудню их стало более восьмисот, и они двинулись на штурм. Охрана пыталась противостоять толпе, но силы были неравны. Здание захватили.

Хаджинба к тому времени уже покинул рабочий кабинет. "Расцениваем происходящее как попытку государственного переворота. Власть делает все от нее зависящее, чтобы ситуацию в республике удержать в конституционном русле", — заявил действующий президент. И предупредил, что в случае обострения ситуации готов ввести чрезвычайное положение.

Парламент Абхазии встал на сторону митингующих, приняв постановление с призывом к Хаджинбе добровольно уйти в отставку. Чтобы помочь стабилизировать ситуацию, в республику прибыл секретарь Совета безопасности России Рашид Нургалиев.

Примечательно, что на заседание Верховного суда 10 января не явились ни представители Центризбиркома, ни представители президента Хаджинбы.

© Sputnik Перейти в фотобанк Сотрудники правоохранительных органов у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме © Sputnik Перейти в фотобанк Сотрудники правоохранительных органов у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме

Отсутствие новой повестки

Собеседники РИА Новости в Сухуме связывают происходящее не только с итогами президентских выборов.

"Недовольство копилось давно. Жители Абхазии возмущены криминогенной обстановкой в стране. В ноябре в центре Сухума была перестрелка в ресторане. Погибли два криминальных авторитета и официантка", — рассказал приближенный к госструктурам Абхазии собеседник агентства.

Надо сказать, что сторонников действующей власти в республике тоже немало. Сегодня, 10 января, состоялся и митинг в поддержку Хаджинбы.

"Их никак не меньше оппозиционеров. К полудню возле администрации президента было больше трехсот человек. Не стоит недооценивать популярность Хаджинбы", — уточнил собеседник.

© Sputnik Перейти в фотобанк Протестующие пытаются прорваться в здание администрации президента Абхазии в Сухуме © Sputnik Перейти в фотобанк Протестующие пытаются прорваться в здание администрации президента Абхазии в Сухуме

Ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов считает политическую турбулентность в Абхазии вполне закономерной.