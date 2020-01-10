В Госдуме выступили за скорейшее принятие закона о нетабачных смесях

"Лично я считаю, что снюсы или иные нетабачные никотиновые смеси однозначно должны быть запрещены к использованию несовершеннолетними. Да, уже в 2015 году снюсы были запрещены законодательно, но тогда речь шла именно о табачных никотиновых смесях. А производители нашли уловку и начали производить продукт, который не содержит табак, но содержит никотин. И это привело к ситуации, когда подростки покупали снюсы, травились. Я считаю, что надо как можно быстрее принять законопроект, который запретит продажу несовершеннолетним любых никотиновых смесей", - сказал Менделевич РИА Новости.