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В Госдуме выступили за скорейшее принятие закона о нетабачных смесях
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РИА Новости

В Госдуме выступили за скорейшее принятие закона о нетабачных смесях

17:51 10.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк Борис Менделевич
 Борис Менделевич
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Борис Менделевич. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Законопроект, приравнивающий электронные сигареты к табачным изделиям, с учетом поправок о запрете нетабачных никотиновых смесей позволит пресечь уловки производителей для продажи уже находящихся под запретом снюсов, следует как можно быстрее принять такой проект закона, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.
Ранее глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что сенаторы внесли в Госдуму поправки о запрете продажи в РФ никотиносодержащих смесей ко второму чтению законопроекта, приравнивающего электронные сигареты, вейпы и кальяны к табачной продукции. В первом чтении законопроект уже принят. За курение таких сигарет в запрещенных местах штраф будет составлять от 500 до 1 тысячи рублей, как и предусмотрено антитабачным законодательством. За нарушение правил торговли электронными сигаретами штраф для юрлиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, как и при ненадлежащей торговле табачными изделиями. В весеннюю сессию ожидается работа над вторым чтением законопроекта.
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"Лично я считаю, что снюсы или иные нетабачные никотиновые смеси однозначно должны быть запрещены к использованию несовершеннолетними. Да, уже в 2015 году снюсы были запрещены законодательно, но тогда речь шла именно о табачных никотиновых смесях. А производители нашли уловку и начали производить продукт, который не содержит табак, но содержит никотин. И это привело к ситуации, когда подростки покупали снюсы, травились. Я считаю, что надо как можно быстрее принять законопроект, который запретит продажу несовершеннолетним любых никотиновых смесей", - сказал Менделевич РИА Новости.
Он отметил, что эта тема уже обсуждалась на одном из заседаний комитета Госдумы по охране здоровья.
"Но при этом, с точки зрения медицины, наркологии и, учитывая методы борьбы с никотиновой зависимостью, я предлагаю оставить в продаже никотиновые смеси для людей, которые бросают курить. Потому что действительно есть случаи, когда при лечении больного для облегчения перехода к некурящей жизни применяются никотиносодержащие лекарства, никотиносодержащие пластыри", - сказал депутат.
Однако, подчеркнул парламентарий, такой продукт следует продавать только в аптеках.
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Никотиносодержащие некурительные смеси
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Борис МенделевичВалерий РязанскийГосдума РФРоссияОбщество
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