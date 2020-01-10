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Украина запросила у Австралии и Британии данные об авиакатастрофе
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РИА Новости

Украина запросила у Австралии и Британии данные об авиакатастрофе

17:46 10.01.2020 (обновлено: 17:57 10.01.2020)
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
КИЕВ, 10 янв – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины просит США, Австралию и Великобританию предоставить имеющуюся у них информацию об обстоятельствах авиакатастрофы в Иране, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
Ранее офис генпрокурора Украины обратился с аналогичной просьбой к Канаде.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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"Офис генерального прокурора обратился к Канаде, США, Австралии и Великобритании с просьбой предоставить имеющуюся у них информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании "МАУ", - говорится в сообщении офиса в Telegram-канале.
Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Эксперт исключил причастность Ирана к крушению украинского Boeing
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