Ливия станет второй Сирией, если не будет мирного решения, заявил Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 19 января 2019

БЕРЛИН, 10 янв - РИА Новости. Ливия может превратиться во вторую Сирию , если в кратчайшие сроки не будет найдено политическое решение конфликта в этой стране, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас

"Мы будем также говорить о Ливии. Если нам не удастся в кратчайшие сроки найти политическое решение для Ливии, то она станет второй Сирией. Этого нельзя допустить", - заявил он перед началом внеочередной встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Поэтому мы запустили Берлинский процесс, в рамках которого мы, в первую очередь, с теми странами, которыми имеют влияние в Ливии, поддерживают ту или иную сторону конфликта, ведем диалог, призываем к тому, чтобы было перемирие, эмбарго на импорт вооружений", - добавил министр.

Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с 00.00 воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров. В четверг триполийское Правительство национального согласия Ливии заявило, что высоко ценит и приветствует усилия России и Турции, направленные на поиск решения конфликта в стране. Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара также поприветствовала инициативу РФ и Турции по перемирию в Ливии, но заявила, что продолжит борьбу с террористами.

Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию. Большинство арабских стран выступает категорически против возможного военного вмешательства Турции в ливийский конфликт.