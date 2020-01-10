Семья не навестила живущую в медцентре девочку на Новый год

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Девочка, которая пять лет живет в московском перинатальном медицинском центре, встретила Новый год в медучреждении, родственники к ней не приходили, ребенка поздравили врачи и сотрудники центра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Девочка, которая пять лет живет в московском перинатальном медицинском центре, встретила Новый год в медучреждении, родственники к ней не приходили, ребенка поздравили врачи и сотрудники центра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГК "Мать и дитя"

В начале декабря на сайте "Медузы" был опубликован материал о пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" (ПМЦ), так как мать считает ребенка неизлечимо больным. Органы опеки подали иск об ограничении родительских прав. Пресс-служба ГК "Мать и дитя" сообщила, что здоровье девочки удовлетворительное и в стационарной помощи она не нуждается.

"Девочку с Новым годом поздравляли и дарили подарки врачи. Настроение у нее нормальное. Родственники на праздники не приезжали", - говорится в сообщении.

Ребенок по-прежнему остается в центре, каких-то изменений по сравнению с ситуацией в декабре не было, уточнили в пресс-службе.