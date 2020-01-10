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Семья не навестила живущую в медцентре девочку на Новый год
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РИА Новости

Семья не навестила живущую в медцентре девочку на Новый год

17:41 10.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В больнице. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Девочка, которая пять лет живет в московском перинатальном медицинском центре, встретила Новый год в медучреждении, родственники к ней не приходили, ребенка поздравили врачи и сотрудники центра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГК "Мать и дитя".
В начале декабря на сайте "Медузы" был опубликован материал о пятилетней девочке, которая всю жизнь провела в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя" (ПМЦ), так как мать считает ребенка неизлечимо больным. Органы опеки подали иск об ограничении родительских прав. Пресс-служба ГК "Мать и дитя" сообщила, что здоровье девочки удовлетворительное и в стационарной помощи она не нуждается.
Встреча родителей пятилетней девочки с докторами и представителями опеки
10 декабря 2019, 12:09
Опека подаст иск против родителей девочки, жившей в больнице пять лет
"Девочку с Новым годом поздравляли и дарили подарки врачи. Настроение у нее нормальное. Родственники на праздники не приезжали", - говорится в сообщении.
Ребенок по-прежнему остается в центре, каких-то изменений по сравнению с ситуацией в декабре не было, уточнили в пресс-службе.
На 14 января назначено первое подготовительное заседание по рассмотрению вопроса об ограничении родителей в правах, добавили в центре.
Ребенок
10 декабря 2019, 11:50
В Москве семью живущего в ПМЦ ребенка хотят лишить родительских прав
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Мать и дитяМоскваОбщество
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