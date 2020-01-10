Швеция приостановила прямые рейсы Iran Air в Тегеран

"Серьезный инцидент произошел в аэропорту Тегерана 8 января 2020 года. Из-за неопределенности вокруг ситуации и из-за соображений безопасности Транспортное агентство приняло решение приостановить разрешение на полеты авиакомпании Iran Air. Это означает, что прямые рейсы между Ираном и Швецией временно прекращены", - говорится в сообщении. Представитель агентства Гуннар Юнгберг (Gunnar Ljungberg) отметил в заявлении, что ведомство следит за развитием ситуации.
Вчера, 16:41АкцентыБольше, чем преступление. Иран обвинили в атаке на Boeing по ошибкеИз доказательств – невнятное видео в темном небе и некие разведданные, что добывались там же, где содержимое пробирки Пауэлла. Но версию о случайном попадании иранской ракеты российского производства в украинский Boeing запад все равно назначает рабочей.
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", летевший в Киев, утром 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.