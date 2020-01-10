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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-10T17:41+0300
https://ria.ru/20200110/1563266064.html
Швеция приостановила прямые рейсы Iran Air в Тегеран
https://cdn21.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:118:2249:1383_1036x0_80_0_0_221bc12d42e9e5f0248d6cd80e6b1237.jpg
РИА Новости

Швеция приостановила прямые рейсы Iran Air в Тегеран

17:41 10.01.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 10 янв - РИА Новости. Шведское транспортное агентство приостановило разрешение на прямые рейсы между Швецией и Ираном авиакомпании Iran Air из соображений безопасности, сообщается в пятницу на сайте ведомства.
"Серьезный инцидент произошел в аэропорту Тегерана 8 января 2020 года. Из-за неопределенности вокруг ситуации и из-за соображений безопасности Транспортное агентство приняло решение приостановить разрешение на полеты авиакомпании Iran Air. Это означает, что прямые рейсы между Ираном и Швецией временно прекращены", - говорится в сообщении. Представитель агентства Гуннар Юнгберг (Gunnar Ljungberg) отметил в заявлении, что ведомство следит за развитием ситуации.
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Конфликт США и ИранаIran AirШвецияВ мире
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